藍中常委選情冷　藍委指政治中心在“立院”

藍委賴士葆。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月7日電（記者 俞敦平）中國國民黨在2024年2月7日公布中常委候選人名單，共有29席的中常委，卻衹有27人報名參加。國民黨“立委”鄭正鈐更是唯一登記參選的現任“立委”，顯示出選情冷淡的現象。7日上午國民黨“立委”賴士葆、陳玉珍和鄭正鈐於“立法院”受訪，表達了他們的看法。



賴士葆建議藉這個機會，中常委的數目應該再減少一點，他認為大家對這個位置沒有太大的興趣，國民黨現在是中型政黨，不是超大型政黨了。國民黨過去的中常委人數太多，相對於其他政黨如民進黨和民眾黨的中常委人數，應該要思考為中常委的人數瘦身。



陳玉珍則表示，國民黨這幾年來主力都在“立法院”，因為沒有行政的執政權，而今年則成為“立法院”的多數黨，也有相當的權力。國民黨撥亂反正重返執政就是從“立法院”開始，所以“立法院”會變成中心，而黨的組織系統則是全台各地，還有15個縣市長和各地的議會。今年很多藍委同志都沒有再去競選中常委，也許覺得整個中心要拉回到“立法院”。



這次唯一登記參選的現任藍委鄭正鈐則說，他不太確定為什麼選情冷淡，因為這次是他選過這麼多選舉中最輕鬆愉快的一次。也許選舉的時間點剛好在春節期間，又在大選結束之後，沒有引起太多的注意。他希望能夠持續為黨做各種的服務。他認為，有可能是因為大家的注意力都在“立法院”，因為大選剛結束，而且之前院長副院長的選舉也引起很大的社會關注，所以現在的政治中心可能都集中在“立法院”當中。對於賴士葆提出的中常委瘦身，他則認為還需從長計議。