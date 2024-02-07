特朗普要求與拜登辯論　被嘲無所事事

特朗普（左）和拜登於2020年10月22日在田納西州參加辯論。（圖源：路透社） 中評社北京2月7日電／據大公報消息，據路透社報導：當地時間5日，美國共和黨總統候選人提名大熱、前總統特朗普表示，希望立即與現總統拜登進行大選辯論。對於此番喊話，拜登形容特朗普“無所事事”。



特朗普當天在保守派評論員邦吉諾主持的電台節目中說：“我現在想和他（拜登）辯論，因為我們應該為了這個國家的利益進行辯論。”同日晚些時候，有記者向拜登問及特朗普要求辯論一事，拜登回應說：“如果我是他，我也會想和自己辯論。他一直無所事事。”



報導指，特朗普的言論反映出他希望將關注點轉移至他與拜登的選舉對決上。拜登3日在南卡羅來納州民主黨初選中獲勝，贏得黨內提名幾無懸念。而在這之前，特朗普沒有參加任何一場共和黨初選辯論，且無視對手前南卡州州長黑利提出面對面辯論的要求。黑利的競選團隊在一份聲明中表示，特朗普“太膽小了”。



在2020年美國大選中，特朗普和拜登曾進行兩次總統候選人辯論，另有一場辯論在特朗普被檢測出新冠陽性並拒絕參加線上辯論後被取消。另外，特朗普5日在採訪中還批評拜登連續第二年拒絕接受超級碗的電視轉播採訪，“他做不到，因為他不會說話”。



（來源：大公報）