台北車站湧現人潮　陳建仁視察春運

陳建仁視察春運人潮，並發1元新台幣紅包給小朋友及民眾。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月7日電（記者 張穎齊）農曆新年將至，為因應大量春節運輸人潮，台鐵、高鐵都大幅加開班次，“行政院長”陳建仁7日前往台北車站視察，並致贈水果禮盒給台鐵、高鐵人員，以表感謝。已有不少民眾在最後一天上班日請假提早返鄉過年，台北車站人潮絡繹不絕。



陳建仁今早到台北車站視察春節連假台鐵、高鐵及客運疏運辦理情形，“行政院副院長”鄭文燦、“交通部長”王國材隨行，台鐵局長杜微說明春運辦理情形。



陳建仁表示，感謝高鐵在過年增開461個班次，總計增加183萬個座位，台鐵、高鐵的運量都增加，政府會盡最大力量提供民眾優質服務。



王國材說，因應春節連假，台鐵增加6.5%運量、高鐵29%、維持自由座。台鐵說，春節在東部與西部幹線，還有跨縣市都有加開共256班次，並成立應變小組、確保票務系統正常運作。高鐵公司指出，部分列車也會延後收班時間到凌晨12點至12點半，今年春節運量恐達史上第三高，初三時會達到31.3萬次，近日也有19.9萬人次，因此高鐵出動全部列車。



隨後，陳建仁也到車站視察，發送1元新台幣紅包給小朋友及民眾。



台北車站有不少民眾，大包小包準備返鄉過年，充滿節前歡樂氣氛。