中歐綠色合作潛力大前景廣

在德國施瓦岑貝克小鎮，當地居民迪爾克家中安裝了中國產太陽能設備。（新華社記者 任鵬飛攝） 中評社北京2月7日電／據人民日報海外版報導，德國汽車品牌奧迪在華首個純電動車型生產基地在吉林長春加緊建設；中國能建葛洲壩三峽建設公司承建的波黑達巴爾水電站項目推進施工；通用技術中機歐洲（意大利）有限公司承建的曼杜裡亞7兆瓦光伏電站項目正式交付……近段時間，中歐綠色合作緊鑼密鼓，在新能源產業投資與綠色貿易等領域取得多項成果。



歐洲聯盟駐華代表團近期發布的《中國與歐盟關係——綠色轉型》報告顯示，綠色合作已成為中歐合作的重點領域。雙方加強政策協調和對話，促進信息交流與合作，有利於共同應對全球氣候、能源和環境挑戰，促進可持續發展。



合作亮點紛呈



走進希臘東北部的格拉瑪提卡奇風電場，一座座風機立於連綿起伏的山坡上，巨大的三葉片正隨風轉動。



格拉瑪提卡奇風電場是國家能源集團國華投資歐洲新能源公司（以下簡稱“歐洲新能源公司”）在希臘投資的色雷斯風電項目4座風電場之一，也是中國在希臘投資的首個風電項目。該項目每年生產綠色電能約1.6億千瓦時，助力希臘及周邊地區在新能源領域快速發展。



“希臘有較強能源轉型需求，新能源發展潛力巨大。據希臘2019年發布的《國家能源與環境發展規劃》，預計希臘新能源裝機容量將在2030年達到15.67吉瓦，其中約7.1吉瓦為風電項目。”歐洲新能源公司總經理李早表示，“我們抓住這個契機，攜資金、技術、裝備製造、建設經驗等，積極與希臘開展新能源領域合作。”



據介紹，自2020年完成色雷斯風電項目交割以來，歐洲新能源公司已累計生產綠色電能約6.32億千瓦時，滿足希臘3萬戶家庭的用電需求，相當於減少二氧化碳排放約63.01萬噸、節約標煤25.53萬噸。

