國貨在海外也“潮”，背後是這些流量密碼

電視新聞截圖（圖源：光明網） 中評社北京2月7日電／隨著中國龍年春節的到來，世界的“年味”也濃了起來。如今，全球近20個國家將春節作為法定節假日，世界約五分之一人口以不同形式慶祝農曆新年。最近就有一段外國人採購年貨的視頻走紅網絡：一位英國女士力薦中國品牌電動車作為年貨，說要送一輛給自己的哥哥。中國阿里巴巴集團旗下的跨境電商平台數據顯示，“中國龍”元素的紅包、窗花、中國結、春聯等產品以及國潮品牌的“新春盲盒”，熱銷到了海外100多個國家。



“國貨”揚帆出海，不只在當下這一節點。去年，中國產品席捲韓國“黑色星期五”。近幾年，歐洲民眾頻繁搶購中國電熱毯等“取暖神器”。中國茶飲、國貨美妝也備受海外年輕人喜愛。“中國貨”已經在海外掀起一波又一波熱潮。這背後的流量密碼是什麼？



對消費者來說，“物美”是第一需求。以國產電動車為例，今年元旦以來，美國消費者從電商平台下單中國電動三輪車的數量猛增。原來，這種看似不起眼的短途工具，跟歐美大農場、歐洲城市狹窄的街頭找到了契合點，讓當地用戶覺得“真香”。實用、質量好、技術成熟， “中國製造”受歡迎背後，是長期積累的產業鏈和供應鏈優勢。



這種優勢，還帶來了極高的性價比。據韓媒近日報導，由於韓國牛奶價格上漲，很多韓國人改喝豆漿。而韓國品牌豆漿機價格比中國品牌高出2到3倍，在這種情況下，中國豆漿機在當地創造了銷售奇跡：韓國最大電商平台數據顯示，1月1日—25日，以海外直購方式銷售的中國豆漿機，銷量激增約1300倍。



此外，良好的購物體驗也受到海外消費者肯定。新加坡《聯合早報》近日報導了這樣一個故事，越南胡志明市一位居民從中國電商那裡買了一個2.5公升的電水壺，運費竟然比在越南本土還低。這不僅得益於中國高效的物流體系，也來自於中國電商在海外的積極布局。據統計，在2023年全球購物App下載量前十榜單中，中國電商平台占據了半壁江山。



除了物有所值、購物便捷外，“中國貨”提供的人性化、智能化體驗也在海外贏得口碑。南非一名主婦瓦尼莎對家裡的“新成員”很滿意。它不僅能提醒家人食品過期的時間、推薦上百種食譜，還能通知家人當天需要購買的食材。這名“新成員”，就是中國家電企業推出的智能冰箱。

