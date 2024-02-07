駐新大使館發布春節假期安全提醒

駐新加坡大使館官網截圖 中評社北京2月7日電／據中國駐新加坡大使館微信公眾號消息，自2024年2月9日起，持中國普通護照人員可免簽入境新加坡，從事旅遊、探親、商務等私人事務，停留不超過30日。2024年春節假期也是中新免簽後的第一個長假，為了讓獅城之行更加安全、順利、愉快，請注意以下安全事項：



一是做好行前準備。建議大家仔細檢查並確保護照有效期在6個月以上、且沒有破損。合理安排行程，並將行程告知親友，在旅遊期間與親友保持溝通。購買必要的人身、醫療、旅遊保險，以防萬一。



二是關注入境要求。請在抵達新加坡前3天內填寫新加坡電子入境卡（SG Arrival Card）https：／／eservices.ica.gov.sg／sgarrivalcard／，方便自助通關。切勿攜帶禁止入境物品或超量攜帶煙酒等物品。



三是謹防電信詐騙。提醒大家要保護好個人資料、銀行密碼、手機密碼等信息，不輕信所謂“公安”“海關”“移民局”“銀行”“快遞”等電話，不向陌生人轉賬匯款，遇可疑來電可及時向警方或中國大使館核實。



四是注意交通安全。新加坡是右舵左行，且車速普遍較快。遵守當地交通法規，不闖紅燈，不隨意穿越馬路，嚴禁超速駕駛、無照駕駛、酒後駕駛。



五是遵守法律法規。新加坡法律規定，亂丟垃圾、在禁煙場所吸煙、隨地吐口香糖等行為涉嫌違法。請瞭解新加坡相關法律法規，嚴格遵守，注意“小節”。



六是尊重民俗民風。新加坡是多元種族、宗教和文化社會。請尊重不同種族、宗教的風俗習慣，做到文明出行。



七是警惕涉水安全。新加坡全年天氣炎熱，酒店一般設有游泳池，景點通常設有水上項目。在酒店泳池或海灘游泳尤其要注意安全，避免酒後、深夜下水，防止發生溺水意外。

