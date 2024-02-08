數字經濟與高質量發展的經濟

當今數字經濟已經成為時代的先導性產業。 中評社北京2月8日電／2023年中央經濟工作會議指出，“必須把堅持高質量發展作為新時代的硬道理，完整、準確、全面貫徹新發展理念，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。”



北京日報發表北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員、北京市科學技術研究院高質量發展研究中心主任賈品榮文章認為，不能簡單地認為數字經濟就一定是高質量發展的經濟。



我們看到，數字經濟發展促進了經濟增長，改善了社會民生，提升了治理能力，實現了綠色發展，繪制了高質量發展的美好藍圖。與此同時，中國數字經濟發展離高質量發展的要求還有差距：在創新發展上，部分核心技術研發仍存在突破空間，互聯網、人工智能等的算力水平需要提高；在協調發展中，數字經濟與實體經濟深度融合還不夠，數字經濟對農業的賦能需加強，產業數字化的作用有待增強；在綠色發展中，數據資源存儲、計算和應用需求大幅提升，數據中心升級換代淘汰的老舊設備也亟須規範化處理，避免環境污染，綠色轉型迫在眉睫；在開放發展中，還存在數據資源分配不均衡的問題，這種失衡會妨礙國內統一大市場的總體進程，不利於經濟內外循環有序運行；在共享發展中，還需加快彌合城鄉數字鴻溝，統籌推進數字鄉村建設。



文章分析，數字經濟高質量發展，就是指一個國家或區域在規模增長的基礎上，以新發展理念為引領，數字產業通過創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展、共享發展，促進區域產業的深度融合，賦能實體經濟的新發展。其內涵體現在以下幾個方面。



要義之一：創新驅動在數字經濟發展中具有核心地位。創新能夠促進數字經濟創新要素、創新主體、創新環節之間的有效銜接，催生新業態、新模式、新產品，轉變發展方式、優化產業結構，提高經濟體系整體效能。創新能夠拓展數據要素來源，加速要素的流通和重組，不斷形成新的要素組合，催生新發展模式。創新不僅意味著數字產業自身的創新發展，而且意味著數字賦能傳統產業創新發展，進而推動經濟體系系統性變革升級。人才的創新思維更是貫穿於數字經濟發展的始終。

