讓人工智能技術的發展為我所用

中評社北京2月8日電／每一次科技革命都會帶來新的社會分工。作為新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量，人工智能（AI）被普遍認為將對經濟社會發展產生深遠影響，這一次的人、機分工不同於以往簡單的體力、智力再分配，而是人、機優勢如何融合，不僅意味著其將改變人們的工作方式、職業結構和思維方式，也將加速推動各個行業的數字化和智能化進程。



隨著AI技術的不斷發展和應用，我們可以預期在未來會有更多新興職業和行業的出現，同時也需要我們不斷學習和適應這一變化。



隨著大語言模型的快速發展，AI在各個領域的應用正不斷增加，給許多工作帶來了助力。如AI技術可以自動化處理重復性強、繁瑣的數據分析、文件整理、客戶服務等工作任務，進而釋放人們的時間和精力去從事更有創造性和戰略性的工作；在製造業中，機器人可以執行一些高風險性的任務，提高生產效率，減少人身傷害的風險；通過數據挖掘、機器學習和深度學習等技術，AI可以幫助企業從海量數據中提取有價值的信息，幫助企業作出更明智的決策等。另外， AI在取代一些相對簡單、重復的工作的同時，它也會創造並催生出一些新興行業和崗位，如機器學習工程師、數據分析師、智能系統設計師等。從長遠看，AI不僅僅是簡單地取代人類工作，更多的是與人類合作，實現人機環境系統的協同，幫助人類完成一些複雜的任務，如自動駕駛、醫療診斷等，從而提高工作效率與準確性。



雖然AI對工作有積極的影響，但也會帶來一些挑戰和問題。例如，技術的不穩定性、隱私保護、人工智能倫理等方面的問題需要進一步研究和解決。此外，由於AI技術快速發展，可能會給一些工作崗位帶來失業風險，這就需要政府和企業共同努力，提供轉職培訓和再就業機會。如自動化機器人和智能機器人，可能導致工廠中的生產線工人失去工作，影響那些依賴人工操作的工作崗位；自動駕駛/加油等技術的發展可能會導致卡車司機、出租車司機和加油站工人等崗位減少；AI在金融行業提供自動化交易和在線客戶支持，可能會導致銀行職員、金融顧問和櫃台服務員等工作崗位減少。



針對上述問題所帶來的隱患，政府部門在AI發展中無疑扮演著十分重要的角色，政府不但可以制定政策和法規，以保護個人隱私和數據安全，並促進AI的健康穩定發展，還可以推動資金投入來支持AI研究和創新，並提供培訓和教育資源。



相關企業在投資、研發和應用AI技術以提高生產力和競爭力的同時，還應更關注AI對工作崗位和員工的影響，並積極進行職業轉型和培訓，以幫助他們適應新的工作需求。此外，企業在數據安全和隱私保護方面也應作出更多努力，以確保合法、合規、負責任地使用AI技術。



個人在面對AI發展大潮時，應關注AI的應用領域和發展趨勢，並不斷通過學習來提升自己的知識技能，以適應新的工作環境。並且，個人還應保持開放的心態，勇於接受新技術和變革，並主動參與社會討論與決策，以幫助確保AI的發展符合人類的利益和價值觀。



AI的發展趨勢是人機協同，現在很多公司推出的大語言模型就是一個初級的人機協同產品。人機協同技術是指人類與機器之間相互合作、相互支持、相互增強。它將人類的智慧和機器的計算能力相結合，通過優化人機合作的方式，提高工作效率、解決複雜問題、賦能社會各個領域。



人機協同技術的發展還會帶來一系列的社會影響。首先，它能夠推動產業升級和創新，增加就業機會，提高勞動生產率；其次，它可以改善生活質量，提供更便捷、高效的服務，減少人們的工作負擔，釋放人類的創造力和智慧。但是人機協同技術也會帶來一些挑戰，例如技術安全性、道德倫理等方面的問題，這需要我們完善相關的規範和政策。



總的來說，儘管AI會對一些特定工作崗位帶來挑戰，但從更廣泛以及長遠的角度來看，它也會帶來新的就業機會和經濟增長。因此，我們應積極應對這種轉變，積極主動適應新技術，以受益於AI的發展。



來源：環球時報 作者：劉偉（北京郵電大學人機交互與認知工程實驗室主任）

