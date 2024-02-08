跨省域水權交易是多贏

中評社北京2月8日電／寧夏寧東能源化工基地管理委員會與四川阿壩藏族羌族自治州水務局不久前簽訂《四川寧夏黃河流域區域水權跨省交易協議》。2024年至2026年，寧東基地將從阿壩州購得1500萬立方米的黃河用水權，總價為1800萬元，這成為我國首單跨省域水權交易。



水的重要性不言而喻，水在乾旱半乾旱地區尤其金貴。近年來，各地深入落實節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力的治水思路，堅持以水定城、以水定地、以水定人、以水定產，多措並舉做好水文章。



奔流不息的江河並非取之不盡、用之不竭的，而是一種需要倍加珍惜的資源。不過，“需要倍加珍惜”是外在要求，“值得倍加珍惜”方能激發內生動力。“四水四定”原則不是為了限制發展，而是為了倒逼高質量發展。面對經濟社會發展需求與水資源短缺之間的矛盾，應在節流的同時注重“開源”，通過調劑餘缺讓上下游、干支流、左右岸實現同頻共振、共同受益。



跨省域水權交易全國第一單，在寧夏和四川間通過黃河這條紐帶得以完成，可謂恰逢其時。推進黃河流域生態保護和高質量發展先行區建設，核心在水、關鍵在水、難點在水。儘管長期以來治水工作取得了顯著成效，但水仍是制約寧夏經濟社會發展的最大瓶頸，用水總量不足讓當地用水矛盾十分突出。近年來，寧夏以用水權要素市場化配置為主線，以確權、賦能、定價、入市為重點，系統推進水權、水價、水資源稅等改革，構建起“資源有價、使用有償、節水增效”用水新生態，為破解“用水之困”提供了有效方案。



與此同時，四川黃河流域的水指標有一定節餘，這就意味著雙方合作是兩廂情願、一舉兩得。兩地敢闖敢試，通過創新探索持續深化用水權改革、完善政策體系、激活水交易市場，既有助於寧夏解決經濟社會發展用水困擾，也讓四川相關區域見到了保護生態的紅利。白花花的水流沒有白白流走，既是認識上的突破、思想上的飛躍，更是“綠水青山就是金山銀山”理念的生動寫照。



持續推進水資源節約集約高效利用，還要有更多高招。一方面，可常態化引入競爭機制，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用。從政府部門之間的協商溝通，轉變為充分競價形成合理區間、穩定預期，讓水能源源不斷地往價高處“流”。另一方面，要不斷強化政策引導、鼓勵多渠道對接，進一步調動各方的積極性。要實施全面節約戰略，通過多種改革舉措讓跨省域水權交易從首單到多單再到許多單，持續讓節水者受益，讓缺水者解渴。



來源：經濟日報 作者：楊開新



