做好創新大文章 加快發展新質生產力

發展新質生產力，科技創新是關鍵。 中評社北京2月9日電／日前，中共中央政治局就扎實推進高質量發展進行了第十一次集體學習，習近平總書記在主持學習時強調，必須牢記高質量發展是新時代的硬道理。在這次集體學習中，習近平總書記全面系統闡釋了新質生產力的重要概念和基本內涵，並就如何推動新質生產力加快發展提出明確指引。



光明日報發表浙江大學經濟學院教授、浙江大學金融研究院研究員張川川文章表示，新質生產力是創新起主導作用，擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑，具有高科技、高效能、高質量特徵，符合新發展理念的先進生產力質態，而且已經在實踐中形成並展示出對高質量發展的強勁推動力、支撐力。習近平總書記強調，發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點，必須繼續做好創新這篇大文章，推動新質生產力加快發展。



文章稱，改革開放四十多年間，中國經濟增長主要依靠要素投入驅動，以大規模低成本勞動力為支撐，以高儲蓄、高投資、高產能為特點，並高度依賴對外開放所形成的外部需求。但隨著中國經濟規模擴大，以及人口轉型和國際形勢發展變化，要素成本上升、需求不足和國際經濟失衡等內外部問題日益突出，舊的發展模式已經不再可行，中國經濟未來必須走以創新為主要驅動力的高質量發展道路。



文章指出，發展新質生產力，科技創新是關鍵。科技創新能夠催生新產業、新模式、新動能，是發展新質生產力的核心要素。科技是第一生產力，是先進生產力的集中體現和主要標誌。科技是人類對自然的探索和理解的產物，而科技進步是人類對自然規律的認識和掌握不斷深入和提高的結果。科技進步不斷創造出新的生產技術，並將其與勞動力相結合，極大地提高勞動者的生產率和擴大生產活動邊界，為經濟增長提供源源不斷的驅動力。科技發展離不開創新，縱觀人類歷史，科學技術的每一次重大突破都是追求創新的結果，每一次科學技術的重大突破又都導致了生產力的躍遷，顯著加快了產業變革、經濟增長和社會進步。科技創新推動生產力發展和引領社會發展，衹有進行科技創新才能夠形成新質生產力。



科技創新是在理論指導下的技術創新，衹有有了新的科學理論的指導，科技才能進步。科技創新特別是原創性、顛覆性的科技創新往往都建立在基礎理論的重大突破之上。例如，量子力學的發展推動了半導體技術、激光技術等領域發展；分子生物學的發展推動了生物技術、農業和醫學等領域的發展。新的科學技術在實踐中的應用往往也會加深人們對基礎理論的認識，促進理論創新；將科技創新成果應用到具體產業和產業鏈上，推動社會經濟發展，也能夠為理論創新提供實質性的力量。我們要充分認識到，科技創新是基礎理論創新與實際應用相結合的產物，而基礎理論的創新往往需要持續的、長期的堅持和積累，不是一蹴而就的，也不是一帆風順的。推進基礎研究和實現基礎理論創新突破，必須尊重基礎理論的發展規律和基礎研究人才的成長規律，有久久為功的韌勁和耐心，堅持長期投入、“靜待花開”。



文章強調，生產關係必須與生產力發展要求相適應。發展新質生產力，必須進一步全面深化改革，形成與之相適應的新型生產關係。馬克思主義認為，經濟制度是生產關係的總和。經濟制度通過激勵和約束影響人們的行為，決定著包括知識、技術在內的各類生產要素的配置方式，從而決定了各生產要素的生產效率。好的制度能夠激發人們的創造力，能夠引導各類要素投入理論創新和科技創新活動；壞的制度則會成為理論創新和科技創新的阻礙。制度創新本身也是推動生產力發展的重要因素，經濟理論和實踐表明制度是決定長期經濟增長的關鍵因素，經濟發展的過程通常也是制度變遷的過程。國與國之間的競爭，很大程度上也是制度之間的競爭，人才、資金和技術等會流向那些制度環境更好的地方。要深化經濟體制、科技體制等改革，為理論創新、科技創新和創新成果的應用創造良好的制度環境，著力打通束縛新質生產力發展的堵點卡點，建立高標準市場體系，創新生產要素配置方式，讓各類先進優質生產要素向發展新質生產力順暢流動。要擴大高水平對外開放，為發展新質生產力營造良好國際環境。





