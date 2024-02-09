充分釋放數據要素資源潛能

中評社北京2月9日電／進入數字時代，信息世界與物理世界深度融合，數字經濟成為繼農業經濟、工業經濟之後的主要經濟形態。數據資源作為一種新型生產要素，是數字經濟深化發展的核心引擎，能為現代化產業體系建設提供堅實的基礎支撐，為中國參與國際合作與競爭贏得主動權。順應經濟社會數字化轉型發展趨勢，需要進一步發揮數據的基礎資源和創新引擎作用，以數字經濟賦能產業升級，促進數字經濟和實體經濟深度融合，為實現高質量發展提供有力保障。



經濟日報發表中國國際經濟交流中心研究員元利興文章表示，近年來，中國數字基礎設施和數據資源體系不斷完善，數據要素市場建設進程取得顯著成效，超大規模市場、海量數據資源及豐富應用場景等優勢得到充分發揮，帶來全社會、全產業鏈、全要素資源配置效率的極大提高。一方面，5G基站、算力平台、數據要素流通平台、數據交易場所等新型數據基礎設施建設加快推進，數字經濟核心產業規模持續擴大，產業數字化和數字產業化發展水平明顯提升。另一方面，數據要素相關法律法規、政策制度等逐步完善，其對中國現代化產業體系建設的支撐作用得到進一步強化。



文章指出，新一代信息技術和數字化技術快速發展，全球數字經濟競爭加劇。進一步擴大數據要素市場規模，最大限度激活數據要素資源潛能，需要採取一系列舉措，更好發揮數字經濟對各類產業的賦能作用，為現代化產業體系建設注入強勁動力。



一是深化數據要素市場化配置改革。數據作為一種具備獨特屬性的生產要素，具有非競爭性、無限供給、易復制、邊際成本極低等特點，通過推進數據要素市場體系建設，能夠有效確保數據要素便捷流動、高效配置和合規應用。要完善數據要素市場基礎性制度體系，健全數據產權、流通交易、收益分配、安全治理等方面的體制機制。加快推進數據資源化，創新數據要素開發利用模式，推動數據、技術、場景和市場深度融合，有序開展數據采集、存儲、處理，保障數據資源高質量有效供給，最大程度釋放要素價值。有序推進數據資產化，完善數據要素收益、數據產權保護制度，明確數據確權和數據資產定價機制，保障數據要素合法收益。完善數據治理體系，打破“數據孤島”，強化數據基礎設施聯通，推動構建多層次、多元化、規範高效的數據交易市場體系。提升數據要素監管水平，加快構建關鍵信息基礎設施安全保障體系，築牢數字安全屏障，切實保障數據安全。



二是促進全鏈條全要素融合發展。一方面，可通過“數據+”組合模式推動數據要素賦能科技創新、現代金融、人力資源等，增強協同效應，更好發揮數據要素乘數效應，優化要素供給結構，提高全要素生產率，培育形成新質生產力，為構建現代化產業體系、推動經濟社會高質量發展提供新動能。另一方面，要利用數據資源和數字技術促進研發、生產、流通、服務、消費各環節高效貫通，實現產業鏈、創新鏈、資金鏈、人才鏈之間的深度融合，進一步提升要素資源配置效率，最大程度發揮數據的融合協同價值，推動形成實體經濟、科技創新、現代金融、人力資源、數據要素資源協同融合發展的現代化產業體系。



三是協同推進數字產業化和產業數字化。一方面，要以數據要素推動數字產業創新發展，增強關鍵數字技術創新能力，提高基礎軟硬件、核心電子元器件、關鍵基礎材料和智能製造裝備的供給質量和水平，加強通信技術、雲計算、算法、人工智能、搜索引擎等領域的技術創新和應用，培育壯大算法科技、先進製造、物聯網等新興產業，聚焦關鍵領域，強化精準攻關，加快技術突破，構建具有國際競爭力的先進數字產業集群。另一方面，要推動產業數字化，立足不同產業特點和差異化需求，把握數字化、網絡化、智能化發展方向，進一步提升數據要素對實體經濟的基礎支撐能力，推動數據要素向製造業、現代服務業和現代農業的重點領域聚集，實現數字經濟和實體經濟深度融合，拓展更多新產品、新服務、新業態、新模式，培育新的經濟增長點。





