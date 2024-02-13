星巴克中產濾鏡被打碎的背後

中評社北京2月13日電／據新周刊2月3日報導，曾經的星巴克是高端的商務會客室，是自由職業者的高效率天堂。然而隨著我國經濟快速發展，人民生活水平不斷提高，越來越多的人開始有能力消費星巴克等高端品牌，因此星巴克對應的客戶群體也不再僅僅是商務人士和白領，而是逐漸擴大到了更廣泛的人群，包括一些大爺大媽。



近日，“星巴克中產濾鏡被大爺大媽打碎”這一話題登上微博熱搜，引起了網友們的熱議。星巴克從“中年人工位”變成了“人民公園”，這一轉變背後，隱藏的是怎樣的社會變遷？



中國作為世界上最大的發展中國家，在過去幾十年裡取得了舉世矚目的經濟發展奇跡。星巴克這個國際連鎖咖啡品牌恰逢其時，憑借其獨特的品牌定位和優質的服務，贏得了商務人士和白領的喜愛，在中國市場經歷了快速的發展。



然而隨著時間的推移，我國市場環境發生了變化，星巴克的品牌形象逐漸迎來了挑戰。一方面，越來越多的中國本土咖啡品牌崛起，為消費者提供了更具特色、更符合當地消費者口味的飲品，市場競爭日趨激烈。另一方面，隨著生活水平的提高，消費者的需求和偏好也在不斷演變。



現如今人們對咖啡的追求不僅僅停留在“洋氣”“時尚”的標簽上，而是更加注重品質、口感和消費體驗，對品牌的忠誠度也有所降低。因此，傳統品牌的市場地位受到挑戰，但這也給新晉品牌帶來了更多機遇。比如以往依靠優雅的門店環境和所謂的“氛圍感”樹立品牌形象的星巴克，正在逐漸光環褪去，而大爺大媽“入侵”星巴克，正是中國市場對星巴克逐漸祛魅的體現。



星巴克中國高管稱，今年星巴克40%的門店將會開到三至五線城市，包括近3000個縣域市場。除此之外，星巴克還開始嘗試和一些中國本土IP進行聯名，比如今年以來星巴克推出了和《大鬧天宮》的聯名，然而風評並不高，可見本土化道路並不好走。從星巴克目前發展趨勢不難看出，星巴克正在努力調整定位，試圖融入到更廣大的消費群體中，而不僅僅是為高端辦公人群提供服務，努力跟上中國節奏。



星巴克在中國市場的變遷並非偶然，它是中國經濟發展和社會變遷的縮影。從高端商務到“人民公園”，星巴克的定位變化不僅反映了中國消費者需求和偏好的變化，也反映了市場競爭和品牌經營策略的調整。星巴克能否放下身段完成蛻變，適應當今的中國市場？讓我們拭目以待。



來源：紅網 作者：崔書睿

