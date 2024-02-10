深刻理解關鍵核心金融要素

強大的主權貨幣是金融強國的基石。 中評社北京2月10日電／習近平總書記在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班式上強調，金融強國應當基於強大的經濟基礎，具有領先世界的經濟實力、科技實力和綜合國力，同時具備一系列關鍵核心金融要素，即：擁有強大的貨幣、強大的中央銀行、強大的金融機構、強大的國際金融中心、強大的金融監管、強大的金融人才隊伍。這為在新征程上推動金融高質量發展、建設金融強國進一步明確了戰略任務、指明了前進方向。



強大的貨幣是支柱基石



經濟日報發表中國宏觀經濟研究院經濟研究所研究員曹玉瑾文章表示，強大的主權貨幣是金融強國的基石。貨幣的穩定性、流動性和信用性直接影響經濟活力，一國擁有強大的貨幣意味著具有強大的經濟內生動力、抵禦外部衝擊的能力和保持穩定增長的潛力。幣值穩定是強大貨幣的內在要求，在國際經貿、投資等方面發揮著重要作用。一國貨幣成為國際儲備貨幣，其利用國內國際兩個市場、兩種資源的經濟金融能力將顯著提升。現有的國際金融體系和國際貨幣體系實際上還是以西方國家為主導，人民幣距離成為強大的貨幣仍然任重道遠。需穩慎扎實推進人民幣國際化，深入推動跨境收付、貿易融資、外匯交易、離岸市場建設、資本項目可兌換管理、外匯風險管理、國際貨幣合作等方面的工作，進一步提升人民幣的國際儲備貨幣地位，增強人民幣資產的國際吸引力。



強大的中央銀行是骨干支撐



文章稱，縱觀全球，金融強國無一不擁有強大的中央銀行，對內高效制定執行貨幣政策、維護金融市場穩健運行，平衡好短期與長期、穩增長與防風險、內部均衡與外部均衡的關係，為穩定物價、促進經濟增長、擴大就業、維護國際收支平衡營造良好的貨幣金融環境；對外參與全球金融治理，深化雙多邊金融領域合作，參與維護國際金融穩定。當前，中國進入高質量發展階段，要加快建設現代中央銀行制度，健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，推動利率匯率市場化改革走深走實，健全市場化利率形成、調控和傳導機制，充實貨幣政策工具箱，加強財政、貨幣政策的協調配合，不斷健全防範化解重大風險體制機制。繼續踐行真正的多邊主義，貢獻中國智慧，展現大國擔當，加強國際宏觀經濟政策對話與協調，促進全球經濟增長，維護金融穩定，堅定推進全球金融治理改革，務實做好中美、中歐金融工作組工作，提升中國在重大國際金融規則、標準制定中的話語權和影響力。



強大的金融機構是微觀基礎



文章分析，金融強國往往擁有多家系統重要性商業銀行、投資銀行、保險公司、資產管理公司等。當前，中國金融機構綜合實力和影響力不斷增強，但發展水平參差不齊、競爭力還不夠強，金融服務實體經濟的質效仍不夠高，多樣化金融服務需求尚未得到充分滿足，金融機構的國際影響力有待進一步提升。加快建設金融強國，必須不斷優化金融機構差異化發展路徑，培育更多具有國際競爭力的金融機構。做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章，完善機構定位，支持國有大型金融機構做優做強，當好服務實體經濟的主力軍和維護金融穩定的壓艙石。強化政策性銀行職能定位，更好提升服務國家重大戰略、支持實體經濟薄弱環節、防範化解重大風險等的質效。推動中小金融機構回歸本源、聚焦主業、特色化經營、下沉服務，不斷提升金融服務的差異性和普惠性。



強大的國際金融中心是關鍵載體



文章指出，國際經驗表明，對金融強國而言，其國內要有與其地位相匹配的國際金融中心予以支撐。目前，中國的香港和上海已成為全球重要的國際金融中心，發展水平位居世界前列，但從中國建設金融強國的內在要求看，仍需多方面進一步發揮和提升國際金融中心功能，包括國內大循環的中心節點、國內國際雙循環的戰略鏈接功能，全球資源配置中心與人民幣金融產品交易和定價中心功能，人民幣國際化中心功能，等等。未來要堅持統籌金融開放和安全，“引進來”和“走出去”並重，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，加快形成更大範圍、更寬領域、更深層次的全面開放格局。進一步發揮香港連接內地和國際市場的重要橋梁作用，強化香港全球離岸人民幣業務樞紐地位，不斷鞏固提升香港國際金融中心地位。提升上海國際金融中心的資金配置效率，穩妥有序推進資本項目開放，逐步提升配置全球資源的能力，加快打造國際金融資產交易平台，提高金融市場國際化水平。

