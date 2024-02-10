透視年貨消費中的國潮風

中評社北京2月10日電／龍年春節來了。中國傳統元素、國潮風格成為消費者在年貨選擇中的熱門產品元素。以現代消費潮流化審美為載體、以中華優秀傳統文化為底蘊的國潮風勁吹。



光明日報發表媒體評論員華羽文章介紹，在一些消費者的年貨清單裡，今年多了一款頗有儀式感的商品——拜年服。某頭部平台電商數據顯示，新中式服裝走紅，年貨促銷活動期間銷量同比增長超21倍。“龍年漢服套裝”“新中式宋錦外套”“兒童秋冬馬面裙”……一款款色澤華麗、圖案精致的新中式服裝，備受人們追捧和喜愛。不僅拜年服，玩具如今也流行國潮風。在熱銷的國風積木中，傳統的梅花、爆竹、鯉魚、龍首等元素出現在精美的積木屏風上，上墻為畫，落地成屏，充滿了國韵之美。



文章分析，年貨消費中的國潮風，是國人文化自信的充分彰顯。以龍元素和生肖文化為創意的潮流玩具成為年輕人喜愛的新潮年貨。對於不少消費者來說，擁有自己喜愛的龍年潮玩正是自己追求中華優秀傳統文化的一種新表達。這樣的文化消費觀基於消費者自身的身份認同，體現了對傳統年俗和文化底蘊的重視與自覺追求。現在的年輕人樂於擁抱新生事物，並擁有平視世界的底氣、更加強烈的民族自豪感與文化自信心，這也是國潮發展的重要基礎。國潮風文化產品蘊含的獨特文化元素，因創新傳承而煥發新生，並在年輕群體中引發審美共鳴，進一步夯實了文化自信的基石。“國潮風”已成為連接年輕群體與中華優秀傳統文化的時尚紐帶。



年貨消費中的國潮風，是中華優秀傳統文化創新內驅力的深刻體現。國潮風融合傳統與現代元素，已滲透到人們生活的方方面面，如新中式穿搭、新中式風格攝影、新中式美妝等層出不窮，氛圍感拉滿的新中式茶館、新中式餐飲也受到不少消費者喜愛。中華優秀傳統文化元素通過新設計、新表達融入現代生活方式，人文與經濟交融共生、相得益彰。現代科技的發展和助力，也讓傳統文化變得可參與、可體驗、可互動，更加貼近現實生活，為中華優秀傳統文化的創造性轉化和創新性發展帶來更多可能性。這也將反過來不斷賦能消費新業態、激活消費新動能，春節年貨消費的國潮風走俏就是很好的體現。挖掘中國文化、中國記憶、中華老字號等傳統文化基因和非物質文化遺產，加強新生消費群體的消費偏好研究，不斷創新消費場景，推進國潮品牌建設，讓國潮風為培育消費新業態、激發消費新活力注入更多力量。



文章表示，國潮風帶火年貨消費，折射出人們堅定的文化自信，傳遞出人民群眾對美好生活的向往。不斷推陳出新，打造更多體現當代國人審美趣味、文化品位的國潮風產品，一定能夠持續促進國貨潮牌消費，進一步釋放文化創新創造新活力。





