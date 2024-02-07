蔣萬安會見小池百合子　盼加強台北東京交流

台北市長蔣萬安會見東京都知事小池百合子。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月7日電（記者 張穎齊）中國國民黨台北市長蔣萬安7日下午會見日本東京都知事小池百合子，兩人見面時熱情握手，雙方皆說共創台日友好，並加強台北與東京的防災、體育等各項市政交流合作。



蔣萬安下午率領副市長李四川及一級局處長等，在市府會見小池百合子與東京都市政團隊官員。



現年72歲的小池百合子歷任參眾兩院議員、內閣環境大臣、防衛大臣等職，是日本歷史上首位女性防衛大臣。她過去曾加入多個政黨，現時為都民第一會的特別顧問。小池百合子此行也將拜會蔡英文、賴清德。



蔣萬安致詞表示，小池知事去年邀請他參加在東京舉辦的全球城市網絡永續論壇市長高峰會，但他那時有事，很抱歉，讓副市長李四川代表出席，進行市政交流，這次非常榮幸見到小池，未來東京與台北會更多交流合作，共創台日友好。



蔣萬安說，感謝小池在台灣過去921大地震時，曾提供協助，他上任一周年，目標要把台北打造為安全、運動、未來之都，很多地方要跟東京都借鏡學習，包括因應極端氣候、防災演練等。



蔣萬安說，2025年東京將舉辦聽障奧運，台北市2009年也辦過，是亞洲第一個舉辦，2025年台北市要舉辦世界壯年運動會，另外台北市政府發言人殷瑋也曾參加東京的會議，台北會打造創業、智慧友善的城市，對日本及小池知事表達歡迎之意，大家新年快樂。



小池百合子則說，很高興見到蔣萬安，台北與東京在防災、體育等交流，保持良好關係，兩市都面對地震，這是共同課題，感謝殷瑋也有參加東京都的會議，21世紀，兩座城市間之間的連結，有地震、水災等課題，她待會也會參訪台北市的災害應變中心，另外兩座城市明年都會舉辦運動賽事，少子化也是共同要面對的，謝謝。



兩位首長都很仔細聆聽對方講話，隨後進行閉門會談。