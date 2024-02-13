鄉村產業的高質量發展不僅表現在量的增加，更表現在質的提升，特別是大量新業態蓬勃湧現，為鄉村全面振興注入了新活力。 中評社北京2月13日電／近日，農業農村部相關負責人在國新辦新聞發布會上表示，2023年中國鄉村產業發展勢頭良好，農民就業增收渠道拓寬。農產品加工業平穩發展，農村電商勢頭強勁，現代農業園區建設提檔升級，新建50個國家現代農業產業園、40個優勢特色產業集群、200個農業產業強鎮，創建100個農業現代化示範區。在產業帶動、就業拉動下，農民收入保持增長，據有關部門統計，農村居民人均可支配收入達到21691元，比上年實際增長7.6%。



光明日報發表中國社會科學院習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員、中國社會科學院社會學研究所副研究員付偉文章表示，鄉村產業的高質量發展不僅表現在量的增加，更表現在質的提升，特別是大量新業態蓬勃湧現，為鄉村全面振興注入了新活力。鄉村新業態的不斷湧現，既是農業產業鏈延伸和提升的表現，更是鄉村多元價值得到充分發揮的結果。



近年來，很多地區依托特定的農產品生產過程，逐步在縣域形成了一二三產融合、城鄉融合的產業格局，有效帶動了廣大農戶增收，並吸納了大量人群就業創業。以茶葉為例，茶葉多元復合的產業鏈條吸納了包括茶農、加工廠、收購商販、物流企業和銷售企業在內的眾多從業者。不少地區還進一步發揮鄉村獨特的生態和文化優勢，賦予鄉村產業新的內涵，持續豐富鄉村業態。充分調動鄉村資源打造多元產業體系，已成為鄉村產業創新發展的重要趨勢。



文章指出，數字技術與鄉村產業鏈的深度融合推動鄉村新業態繁榮。據統計，2023年全國農村網絡零售額達2.49萬億元。數字經濟下沉鄉村，帶來鄉村產業鏈的重組和升級，創造了新的就業和創業機會，已經成為帶動鄉村發展的新力量。數字經濟在既有產業鏈的基礎上做“加法”，衍生了新產業鏈環節。發展農產品電商，需要對農產品進行“電商化”改造，離不開眾多新型市場主體的參與，進而催生大量電商企業、MCN公司（從事短視頻創作與營銷的公司）、供應鏈企業、包裝和物流企業在縣域興起。同時，農村電商的興起，也是數字技術在既有產業鏈的基礎上做“乘法”的過程。農產品電商改變了農產品的銷售模式，重塑了農產品生產經營方式，也進一步提升了農產品的市場價值。



鄉村新業態繁榮是城鄉要素深度融合的結果。2012年至2022年底，全國返鄉入鄉創業人員數量累計達1220萬人。人才回流尤其是高素質人才進入鄉村，在以新技術、新理念激活鄉村產業發展動能方面起到了重要的積極作用。產業的發展也促進了縣城基礎設施建設和公共服務水平提升，進一步提高了縣城的吸引力和承載能力，有效支撐了以縣城為載體的城鎮化。鄉村新業態繁榮，推動縣域城鄉關係新形態加速形成。



文章強調，當前，鄉村產業發展面臨諸多機遇，鄉村多元價值還有更大的開發空間。人民對高品質生活的期盼日益強烈，消費需求日益多樣化、個性化，這為產業不斷細分、產品不斷創新、產業鏈不斷延長提供了可能。此外，新一輪科技革命的發展，也為鄉村產業高質量發展提供了重要契機，數字農業和數字鄉村將成為未來鄉村創業創新的重要方向。我們也要清醒地看到，鄉村產業在發展中還面臨一些要素的限制和阻礙，需進一步加大人才、土地和資金等要素的供給力度，持續深化土地制度改革，優化產業發展環境，加強人才培養和引進，創新投融資機制等，搶抓發展機遇，推動鄉村產業新業態不斷湧現。





