優化營商環境需三個“含金量”協同發力

中評社北京2月13日電／2月5日，國務院新聞辦公室舉行國務院政策例行吹風會，介紹營造市場化、法治化、國際化一流營商環境有關情況。衹有營商環境優，才能吸引更多的企業落戶，為經濟發展聚人氣添動力增活力。



證券日報發表記者蘇詩鈺評論文章表示，值得關注的是，剛剛召開的國務院常務會議，對優化營商環境工作做出最新部署和安排。會議指出，建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，是應對經濟下行壓力、提振經營主體信心的重要舉措。



文章認為，營商環境是企業生存發展的土壤，要大力度厚植市場主體成長沃土。要以市場化、法治化、國際化為著力點，彰顯這三方面的“含金量”，為各類市場主體投資興業營造更加穩定、透明、規範、可預期的發展環境。



首先，持續優化營商環境要提升簡政放權“含金量”。尊重市場經濟規律，打破制約市場作用發展的“玻璃門”“卷簾門”和“旋轉門”，充分激發市場主體自身活力。簡化企業開辦及注銷審批流程，全面推行市場准入負面清單制度，實現“清單之外無權力”，保障市場公平准入。同時，強調拉近服務時間距離，瞄准痛點，暢通賭點，以簡政放權的減法換辦事速度和體驗的加法。要拉近政企空間距離，推進政務服務標準化、智能化，利用大數據，建立統一的“互聯網+政務服務”平台，推行集成化辦理，減少辦事環節，降低辦事成本，切實幫助企業解決急難愁盼問題，為企業送上“雪中炭”、吃上“定心丸”，讓痛點難點變成“幸福支點”。



其次，持續優化營商環境要強調法治保障“含金量”。法治是最好的營商環境，是激發活力和規範秩序的根本保障。要做到有法可依，有法必依，執法必嚴，違法必究。要依法平等對待各類市場主體，強調法治政府建設，開展行政執法突出問題專項整治行動，及時公布突出問題清單，建立監督制約長效機制。



第三，持續優化營商環境要提高國際化“含金量”。著力推動制度型開放，促進投資貿易自由化便利化。對標世界，勇爭一流。加強與國際通行經貿的規則對接，積極參與國際標準組織治理，為完善國際標準體系貢獻更多中國智慧和力量。



持續優化營商環境要全國一盤棋，謀事一條心，幹事一把尺，才能激發企業發展的一股勁。上述三方面的“含金量”要協同發力，讓營商環境的綠水青山助推企業構築發展的“金山銀山”。

