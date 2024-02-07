台灣通史白話文版新書發表　連戰抱病出席

連震東基金會今天舉行《臺灣通史》白話文版本新書發表會，連戰到場時受到熱烈掌聲歡迎。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月7日電（記者 張嘉文）連震東基金會今天舉行《臺灣通史》白話文版本新書發表會，中國國民黨前主席連戰特別出席參與，見證《臺灣通史》再一次的問世。主導此活動的連震東基金會執行長、連戰長女連惠心表示，年輕世代許多小朋友，幾乎與歷史脫節，除了環境影響，政府不斷修改課綱也是一大問題，所以希望透過自己的行動來拋磚引玉。



現年88歲的連戰坐著輪椅由人推進場，沒有上台發言。



連惠心希望下一代能知道台灣的歷史，台灣過去荷蘭人、西班牙人、法國人、日本人以及最重要的中國人統治，其中中國人待最久，但現在不少人都忘記自己的根。



《臺灣通史》出版已一百年，作者連橫是連戰的祖父。



這場新書發表會除了連戰和妻子連方瑀、連惠心外，連戰兒子、國民黨副主席連勝文、小女兒連詠心都出席，幾乎全家出動，可見對此書的重視。另外包括前“行政院長”劉兆玄、前“外交部長”錢復、前“考試院長”關中等國民黨政府時期官員都出席共襄盛舉。



《臺灣通史》完整記錄隋朝大業元年到清光緒，總計1290年的台灣歷史，當初連橫為了撰寫這本著作，遊歷大江南北蒐集史料，除了歷史的演變，內容還依地理、政治、經濟甚至重要歷史人物分門別類，總計高達60萬字。最後在1918年完稿，分成上中下版陸續問世，今年就是《臺灣通史》出版百周年，連震東基金會引此著手將內容轉換成白話文。



此次轉換工程，基金會邀請包括師範大學東亞學系教授兼東亞文化與漢學研究中心主任張崑將、台大中國文學系教授蔡振豐、嘉義大學應用歷史系教授吳昆財等，以歷史系、中文系居多，某些章節提到樟腦、茶葉、宗教，就由熟悉該領域的專家主責等等



連惠心透露，除了再版《臺灣通史》外，接下來他們準備將其內容，結合文學作品製作影片，放在YouTube上供大家觀賞。因應短影音時代，會將內容改寫成白話文，並以每部5分鐘、8分鐘的長度來製作，屆時能讓更多人吸取到書裡面的知識。