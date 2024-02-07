政策給力：電視開機操作將不再難

插圖：祁子航／繪 中評社北京2月7日電／據光明日報報導，看電視是老百姓喜聞樂見的大眾文化活動之一。客廳裡、電視機旁的歡聲笑語伴隨多少人共同成長，凝聚幾代人的溫馨回憶。十幾年前的電視，開機就能看，觀眾隨意選擇頻道，一目了然。然而隨著互聯網介入電視媒介後，看電視反而成了一件“困難”的事，無論是收費還是操作都變得越來越複雜，遭到觀眾尤其是老年觀眾的詬病。近日，為解決“看電視難”這一問題，國務院辦公廳發布《關於發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》，提出要治理電視操作複雜問題。



2023年國家廣播電視總局聯合多部門開展治理電視“套娃”收費和操作複雜工作，聚焦解決收費包多、收費主體多、收費不透明、操作複雜等問題。經過四個多月的合力推進，截至2023年年底，第一階段工作初見成效。不僅各類收費包大幅壓減50%以上，單個終端由治理前最高的86個收費包壓減到現在不多於6個，而且各種頁面、導航、收費等都變得清晰、醒目、透明起來。基本實現有線電視和IPTV開機即看直播電視頻道。



重復收費、操作複雜，讓人如墮五裡霧中



“開機後不能直達想看的節目”“遙控器太多，不知道用哪個”……中國家電網《2022中國適老化電視調研報告》顯示，老年人使用智能電視時遇到了各種困難。這些困難分為兩個層面：第一個層面是五花八門的“套娃”收費問題。從黑白到彩色、從無線到有線、從免費到收費是廣播電視市場運營的方式之一，也被人們普遍接受。然而，當下看電視收費之所以成了“問題”，首先是收費包多，電視“套娃”收費是指用戶除了購買電視機或者接入有線電視網絡時支付的基礎服務費外，在購買付費頻道、點播服務或其他增值服務時，還面臨收費項目多、收費花樣層出不窮等問題。其次是收費不透明，收費包權益告知不到位。有些平台存在訂購流程不清晰且誘導用戶消費等現象，也有誤購難退的問題。如用戶首次訂購時低價突出顯示，後續自動續費高價提示不明顯，導致人們不知不覺間訂購了不需要的產品，想退又特別麻煩，只能吃“悶虧”。除此以外，還有收費主體多等問題。



第二個層面是看電視操作複雜問題。首先是直播頻道和免費內容難以找到。曾有媒體統計過，觀眾最多要操作11步才能找到直播入口，需要跳轉8次才能進入免費專區。“彎彎繞繞”太多，連熟悉電子產品的年輕人操作起來都不順暢，需要多次操作遙控器多個按鍵，費一番心思才能找到想看的，大多數老年人更是如墮五裡霧中。其次是遙控器多，操作不方便。全國大概有300多種版本型號的機頂盒及對應的遙控器，讓觀眾望“遙”興嘆。

