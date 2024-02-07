“村晚”讓更多鄉村被“看見”

山西臨汾泊莊村“村晚”現場 韓業庭攝／光明圖片 中評社北京2月7日電／據光明日報報導，“咚咚嚓，咚咚嚓，咚嚓咚嚓咚咚嚓……”冬日午後，伴著鏗鏘有力的威風鑼鼓聲，一場融合傳統鑼鼓藝術與山西民俗風情的“村晚”，在山西省臨汾市堯都區泊莊村拉開帷幕。



隨著春節腳步的臨近，各地群眾自辦自演的“村晚”陸續登場。泊莊村“村晚”有點不一樣，其發起人張勇不僅是晉南威風鑼鼓非遺傳承人，也是擁有百萬粉絲的鑼鼓主播，泊莊村“村晚”的舞台也從線下延伸到線上。



春節前夕，在文化和旅遊部公共服務司的指導下，中國文化館協會聯合抖音直播發起“我要辦村晚”鄉村文化能人直播扶持計劃，邀請才藝主播及鄉村文化能人在各自家鄉舉辦“村晚”活動並線上直播。



“我想辦個‘村晚’，誰願意參加？”報名參加“我要辦村晚”後，張勇在當地威風鑼鼓愛好者群裡發了個“英雄帖”。短短幾分鐘，竟有300多人報名，他們中有六七十歲的民間老藝人，也有不到十歲的小學生。



“希望大家通過‘村晚’瞭解原汁原味的威風鑼鼓，更希望外界通過‘村晚’瞭解農村群眾的真實生活。”“村晚”現場，張勇與線上線下觀眾分享了辦“村晚”的初心。



泊莊村“村晚”散發著濃濃的“村味兒”。比如，在節目《簸箕節奏》中，村民們端著放著黃豆的簸箕，跟著鼓點聲，做出“搖”“簸”“篩”“掂”“壘”的農事動作，節奏、音調自然流暢。張勇告訴記者，一次他在村裡看到村民用簸箕簸糧食，隨著簸箕的抖動，糧食在簸箕中上下跳躍，發出“嚓嚓”的清脆聲響，“那聲音是農民生活的律動，美妙極了”。張勇由此帶領鄉親們以簸箕為樂器，創作出《簸箕節奏》。



不要以為衹有“土味兒”節目。《簸箕節奏》剛結束，充滿青春氣息的《孤勇者》就登上了舞台，接著是洋氣十足的《we will rock you》……

