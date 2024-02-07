蘇起批馬英九　連勝文：應該活在當下

國民黨副主席連勝文受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月7日電（記者 張嘉文）馬英九任內的“國安會秘書長”蘇起出新書，批評馬“格局不大、管太多”等等，中國國民黨副主席連勝文今天下午受訪時對此表示，馬英九已經退休，任內許多作為風風雨雨，大家都有不同看法，這部分讓歷史學家去評斷，我們把時間精力關注現在議題比較重要。



連勝文強調，我們其實應該活在當下，針對現在問題去檢討，才會知道未來怎麼做。



連震東基金會今天在台北市松菸誠品舉行《台灣通史》白話文版本新書發表會，國民黨前主席連戰特別出席參與，見證《台灣通史》再一次的問世。除了連戰，其長女、該基金會執行長連惠心和兒子連勝文、小女兒連詠心都出席，幾乎全家出動，都可見對此書的重視。



連勝文受訪時對於蘇起批評馬英九一事，僅強調應把時間精力關注現在議題比較重要。



另外談到提告網友指他“跪著舔中”等語，但法院判決敗訴，連勝文表示，他當然會上訴，對抗塔綠班（指網路側翼），尤其保護個人人格權與名譽權這一點，我們絕對不會退讓，持續下去，不相信民進黨手伸進每個法院，我們會繼續堅持告到底。



而台中市衛生局驗出台糖肉品有瘦肉精西布特羅，“衛福部次長”王必勝要媒體去問台中市政府為何急著公佈？



連勝文表示，這件事讓人感覺很奇怪，政府官員理論上站在保護人民食安的立場才對，但是卻反過來對驗出瘦肉精的單位去質疑、攻擊與批判，到底是幫民眾還是在幫自己？“可能他們腦部構造跟我們不太一樣。”



民進黨質疑為何衹有台中市政府有驗出來？連勝文說，人家就是驗出來了不然要怎麼辦？豬肉又不是自己跑去台中的，產品不要有問題不就不會驗出來了？