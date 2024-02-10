中評鏡頭：香港年宵花市 香街十里笑語喧

琳瑯滿目（中評社 郭至君攝） 中評社香港2月10日電（記者 郭至君）過年買花是香港人的傳統習俗，粵語中“花”和普通話的“發”發音相似，因此便有了春節買花，講求新年好意頭的說法，生氣勃勃、昂揚姿態的鮮花擺放在家裡，也叫人們對新的一年充滿新的希望。



不知從何開始，每逢春節前夕，香港政府都會在港島、新界及九龍設立臨時花市，讓花農集中銷售年花，而市民都會纷纷前往購花。這些花市一般在農曆新年前一週起至年初一凌晨設立。早年無論做生意的、打工的，都會在花市設立期內前往買花，但以除夕夜最多人，因為一般人習慣吃完團年飯逛花市，感受過年氛圍。



中評社記者在全港最大的維多利亞公園年宵花市看到，很多本地人都來挑選各色鮮花拿回家做裝飾。港人過年最講含義，年花不僅種類多，寓意也鮮明。比如黃金桔就含有四季吉祥、財源廣進之意；蝴蝶蘭則代表鴻運當頭，事事順利，心想事成；百合花說起來是百年好合，百事合意；桃花不只旺人緣，也旺財；水仙花更是新歲瑞兆，平安吉祥的代表。維園現場的花店店主們更是賣力吆喝，推銷自家的鮮花，吸引顧客。



粵語裡有一句：“未行花市，唔算過年。”如果在香港過年，就一定要逛一逛花市，才會發現什麼是“香街十里一城春，笑語喧聲入彩門。疑是層巒采蜜使，幻是百萬看花人。”