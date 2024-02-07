藝術重構鄉村景　栀子花香溢響堂

中評社北京2月7日電／據光明日報報導，1月28日午後，江蘇省南京市浦口區響堂村栀咖啡館一樓已是滿座狀態，栀子花咖啡的香味縈繞屋內。待到6月，栀子花漫山遍野盛開，將是響堂村一年中最美的時光。



屋外，村道兩側上粉墻黛瓦的民居、民宿和農田的墻繪、藝術裝置，色彩和諧，令淳朴的村莊充滿了美妙的藝術氣息。



響堂村位於南京浦口老山腳下，三面環山一面抱水，山谷裡分布著80多座村屋。曾經地處偏僻的傳統小山村，如何變成了城裡人心中的向往？



響堂村種植栀子花已有二十多年歷史，每逢初夏，村裡處處飄著栀子花的香氣。響堂村村民、專職講解員王咏萍介紹，響堂村70%以上的農戶靠種植栀子花為生，但由於缺乏統一的質量管理標準和銷售渠道，一束栀子花只能賣兩三塊錢，老百姓的生活並沒有太大起色。



蝶變發生在三年前。浦口文旅集團總經理侯利旺告訴記者，浦口文旅集團在為期一年的調研考察後，最終決定依托南京藝術學院，引進文化名家、大師團隊作為“新村民”入駐響堂村，對村莊進行整體規劃。2021年，以“藝術重構鄉村”為主題的“響堂計劃”正式啟動。



響堂通過“微改造”讓獨一無二的鄉村生態與文化藝術融為一體。侯利旺表示：“在村落改造中，我們遵循自然更新的原則，對原有的河、溝、渠進行景觀提升，修復桃林、栀子花梯田、稻田等生態、農業空間，保持原有建築的結構形式和傳統風貌，並通過支付租金的方式回租部分村民房子，進行適用性改造建設。”



回租後的響堂村五十號小院現已成為新村民老萬的藏品館。館內一面裝滿不同年代舊物件的墻吸引了記者目光。“這裡擺放著南京人的老門匾、老家具、舊票根、小人書，還有上了年頭的暖水瓶……隔三岔五，老萬就會上二樓直播間講述老物件背後的故事。”王咏萍笑著說，不少看了老萬直播的人就此迷上了響堂村，來了一趟又一趟。

