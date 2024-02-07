華盛頓焦慮無根無據　表演政治推波助瀾

（圖源：中國日報網） 中評社北京2月7日電／據中國日報報導，美國眾議院“美中戰略競爭特別委員會”成員卡洛斯 吉門尼斯近日渲染稱，中國正同時追求在人工智能和量子計算領域取得進步，這是一種“致命的組合”。



吉門尼斯擺出一副對中國科技迅速發展憂心忡忡的樣子，這在華盛頓並不新鮮，是國會山反華政客為一己之私推動在科技脫鈎、破壞國際科技合作的又一例證。



在華盛頓著手堵塞對華技術封鎖“漏洞”之際，吉門尼斯等人上傳下跳，忙於證明他們的反華資格，在競爭激烈的“抨擊中國”活動中爭奪聚光燈。



吉門尼斯說：“我們必須贏得人工智能競賽，因為人工智能應用於一切領域，包括軍事硬件。” 這位美國共和黨議員的擔憂似乎無邊無際。在吉門尼斯看來，潛在風險是如此嚴重和普遍，因此他建議對所有“與中國公司有密切聯繫的美國教育機構”和“可能為中國工作的中國公民”保持警惕。在他眼中，這“基本上是中國軍隊的延伸”。



這聽起來可能牽強附會，但對美國許多人來說卻並非如此，因為在美國，華盛頓政客競相出演，嘩眾取寵，散布各種各樣危言聳聽的言論。



所有這些炫耀帶來的不幸後果是，華盛頓確實正朝著在新技術關鍵領域脫鈎、破壞國際科技合作的方向邁進。



人工智能發展治理攸關全人類命運，需要的是群策群力、協調應對，而不是脫鈎斷鏈、圍欄築墻。美方不應違背科技發展的客觀規律，而應切實尊重市場經濟和公平競爭原則，為加強人工智能領域的國際協調合作創造良好條件。



（來源：中國日報網）