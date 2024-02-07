俄駐韓大使：發展俄韓關係符合兩國共同利益

中評社香港2月7日電／俄羅斯新任駐韓國大使格奧爾基·季諾維也夫6日在首爾中區俄羅斯駐韓大使館接受韓聯社專訪時表示，維護和發展俄韓關係符合兩國利益，應避免採取可能導致雙邊關係進一步惡化的措施。



韓聯社報導，季諾維也夫說，俄方已做好了發展雙邊關係的準備，並期望韓方也能以同樣的心態對待。希望兩國關係至少能保持目前水準，避免進一步惡化。此外，他指出當前面臨的課題是防止雙邊關係惡化到對抗水準，衹有這樣才能為雙邊關係恢復到建設性合作軌道創造條件。



季諾維也夫強調，韓國多次表明不向烏克蘭提供殺傷性武器的立場，正是因為韓國恪守該原則，兩國關係才得以保持當前水準。



就俄副外長安德烈·魯登科近日對韓國進行非公開訪問並會晤外交部第一次官（副部長）金烘均等政府高官，季諾維也夫表示，雙方展開了非常有益、坦誠和相互尊重的對話。他說，鋻於當前兩國關係面臨困難，因此雙邊對話也不太可能如我們所期望的那樣順利進行。但他認為，與其迴避這種溝通，不如面對困難堅持對話。



對於取消將韓國定為“不友好”國家的條件，季諾維也夫認為應是解除對俄羅斯的制裁。他指出，遺憾的是，韓國正在擴大對俄經濟制裁。這些決定無助於維持當前實質性合作水準和雙邊關係，並暗示俄方可能會採取限制對韓出口品類等措施作為回應。



就朝俄軍事合作問題，季諾維也夫重申“此事毫無依據”的官方立場。他強調，俄朝合作不會對鄰國安全構成威脅，俄方始終遵守聯合國安理會決議並履行所有國際義務。