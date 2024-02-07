中評社香港2月7日電／2月7日，南緯74度56分，東經163度42分，南極大陸的新地標——中國南極秦嶺站開站。秦嶺站是中國第五個南極考察站，將填補中國在南極羅斯海區域的考察空白。



新華社報導，秦嶺站以中華民族的祖脈秦嶺命名。秦嶺是中國南北分水嶺，連接東西，和合南北，孕育萬物，是綿延傳承中華歷史文化記憶的一個精神象徵。新站主體造型設計理念源於鄭和下西洋使用的南十字星導航，主體建築面積5120平方米，為中國現有考察站裡面積最大的單體建築，可容納度夏考察人員80人，越冬考察人員30人。



恩克斯堡島位於南極洲下降風最強的地區之一，已知最大風速超過每秒43米。秦嶺站採用輕質高強的建築技術與材料，可以抵抗零下60攝氏度的超低溫和海岸環境的強腐蝕，設計抗風能力達到每秒65米，相當於17級以上風力。



此前，中國在南極洲已建立4座考察站，即長城站、中山站、崑崙站和泰山站。前兩者分別位於西南極喬治王島、東南極拉斯曼丘陵，後兩者位於南極內陸冰蓋。



秦嶺站位於西南極的羅斯海恩克斯堡島。羅斯海是南極地區岩石圈、冰凍圈、生物圈、大氣圈等典型自然地理單元集中相互作用的區域，是全球氣候變化的敏感區域，也是極地科學考察的理想之地。



“秦嶺站不僅填補我國在該區域的科學考察空白，也為各國研究地球系統中的能量與物質交換、海洋生物生態和全球氣候變化等提供重要支撐。”中國國家海洋局極地考察辦公室主任沈君說。



接下來，秦嶺站將進行科研、能源等配套設施建設工作，全面進入運行階段。