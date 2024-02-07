“頭孢喝酒根本死不了”豈能脫口而出

中評社北京2月7日電／據南方都市報報導，近日，脫口秀演員楊波疑似輕生引發關注。據悉，楊波後續被找到，並無生命危險。不過楊波的一條回應在網絡引發熱議，他表示“……我發現頭孢喝酒根本死不了，除了胃有點不舒服，一點事沒有。”有醫生大V緊急發聲：請不要誤導人。2月5日，中國互聯網聯合辟謠平台迅速提醒公眾，“頭孢就酒，說走就走”並非兒戲，請不要以身犯險。



相關機構和人員之所以迅速反駁楊波的“頭孢喝酒根本死不了”之說，是因為這個錯誤觀念可能會危及生命。在過去，頭孢配酒致死或致殘的事件時有耳聞，很多人都能從身邊找到真實的例證。2019年7月，一篇《宣武醫院凌鋒醫生遭遇驚魂“生死劫”》的親歷帖，被不少醫生轉發，帖子寫到，僅僅因為頭天半杯葡萄酒次日一片頭孢藥，凌鋒醫生就遭遇了雙硫侖反應以及過敏，經搶救才脫險。凌鋒作為醫學專家都遭此“生死劫”，普通人就更應對此保持高度警惕。



更要看到，楊波的這句話說得特別不是時候。一方面，馬上就要過年，親友團聚免不了要喝些酒。另一方面，今年呼吸道感染疾病多發，其中不少人屬細菌感染，需要服用頭孢類藥物，且自行濫用頭孢類藥物的患者也不在少數。這兩方面的因素加在一起，導致近期“頭孢配酒”危及生命與健康的風險陡然增加。假如有人聽信了楊波的話，說不定真會因此出事。



楊波如果因為個人事務產生輕生念頭，是值得同情的，也應該獲得及時的幫助。但話分兩頭，他不能因為值得同情和需要幫助，就可以口無遮攔。作為具有一定影響力的脫口秀演員，脫口而出的機智應對或許已經成為一種習慣，但可能危及生命的錯誤觀點是不應該脫口而出的。



讓人擔心的是，公眾人物隨意發表與醫療健康有關的錯誤觀點並非個案。比如曾有明星將比較特殊的醫美手術當作普適項目來推廣，導致“照著明星做醫美”成為一種時尚。有的名人則為某種流行的“神藥”背書，以至於出現將降糖藥當作減肥“神藥”搶購等奇怪現象。更有甚者，有企業界名人在直播節目中多次提倡“四小時睡眠法”，認為自己可以堅持下來，其他人也能，讓一些家長為孩子熬夜刷題找到了借口，為學生減負的努力，比不上名人的隨口一說。



關乎生命的“頭孢喝酒根本死不了”脫口而出，對於社會具有很強的警示意義。公眾人物或許具有某方面的特長，但在醫療健康方面不一定有較高素養，社會不能因為誰有名就把誰的醫療健康觀點當真。公眾人物更應時時提醒自己，粉絲越多、影響力越大，擔負的社會責任就越大，也越應該守住口德，尤其要避免隨意傳播錯誤觀點對公眾形成誤導，導致有人付出健康甚至生命的巨大代價。



（來源：南方都市報）