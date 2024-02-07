醫生名下莫名多了間藥房，是誰在冒名註冊？

中評社北京2月7日電／據正義網報導，治病救人的醫生阿婷（化名）卻治不好自己的心病，一次又一次的奔波申訴讓她心力交瘁。前不久，當阿婷查詢到自己名下的“××藥店”終於被撤銷註冊登記時，流下了激動的淚水，她第一時間向河南省杞縣檢察院承辦檢察官表示感謝。



阿婷是杞縣某醫院的一名在編醫生。2023年初，醫院在按照紀檢部門要求排查本單位在編人員是否存在違規經商辦企業或兼職取酬問題時，發現阿婷名下有一家“××藥店”，遂通知阿婷如實上報相關情況。阿婷感到莫名其妙：自己一向遵規守紀正常上班，從未在外違規經商辦企業或兼職取酬，名下怎麼會冒出一家藥店呢？



此後，阿婷多次找到相關行政機關，要求撤銷其名下於2018年7月註冊登記的“××藥店”。因阿婷提供的材料不完備，行政機關未予辦理。



隨後，阿婷向法院提起訴訟。因超過法定起訴期限，其起訴被法院裁定駁回。阿婷不服，上訴至開封市中級法院。開封市中級法院裁定駁回其上訴，維持原裁定。



四處奔波無果後，阿婷於2023年10月到杞縣檢察院申請監督。檢察官梁成科、劉曉慶通過查閱卷宗、走訪取證、現場調查等查明，行政機關認為“××藥店”就是阿婷申請登記的重要依據是申請材料中有“阿婷”的簽名。對此，阿婷並不認可，堅稱該簽名非其本人或委托他人簽署，並申請對該簽名進行字跡鑒定。後行政機關認可申請材料中“阿婷”的簽名均非阿婷本人所簽。檢察官還通過實地走訪查明，“××藥店”登記的地址上從未開設過藥店，“××藥店”實際是掛靠於河南某大藥房有限公司（另案處理），而該公司曾在杞縣及外地申請辦理了多家藥店的營業執照，有些藥店營業，而有些從未營業過。



依據調查到的證據，檢察機關認為，阿婷存在被人冒名註冊登記的情況，相關行政機關在辦理行政許可的過程中存在不規範行為。通過與相關行政機關深入溝通，行政機關表示當年因為沒有電子對比系統，工作人員難以識別申請登記人員的真實身份，認可登記在阿婷名下的“××藥店”不是阿婷本人申請的。



隨後，杞縣檢察院向相關行政機關發出檢察建議，建議該行政機關依法撤銷負責人為阿婷、名稱為“××藥店”的註冊登記；切實履行職責，規範行政行為，依法維護當事人合法權益。

