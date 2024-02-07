急轉彎！台觀光署：赴陸旅遊團即日起停招

桃園入境大廳一隅。（中評社 資料照） 中評社台北2月7日電／台“交通部”觀光署今天宣布，由於中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503航路運行方式，因此即日起停止招攬前往中國大陸旅行團，但今年3到5月底已招攬成團的部分，仍可出團。



“交通部”觀光署今天發布新聞稿表示，為循序推動恢復兩岸團體旅遊，政府已完成相關準備，原規劃於今年春節後恢復台灣旅客赴陸團體旅遊，但因中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，衝擊飛航安全。



觀光署表示，考量情勢變更及“國人”旅運安全等因素，原規劃作業將不再進行，請旅行業今天起停止招攬前往中國大陸旅行團。



觀光署指出，衡量政府原期待於春節後恢復台灣旅客赴陸團體旅遊，但環顧當前情勢，不利於台灣旅客赴陸，不是恢復旅行社組團赴陸的時機，呼籲中國方面能夠改變對台灣態度，䆁出善意，儘速開放陸客來台團體旅遊，以落實恢復兩岸團體旅遊交流政策。



觀光署表示，針對部分旅行社已招攬成團、出發日期在113年3月1日至5月31日間的團體，為保障旅行業與旅客消費權益，仍可出團。



針對6月1日之後的團體，觀光署指出，旅行社不能出團，請旅行社切勿再攬客，以避免衍生旅遊糾紛。

