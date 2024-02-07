主動“觸網”，讓優質內容與讀者雙向奔赴

中評社北京2月7日電／據人民日報報導，近日，《人民文學》雜誌主編與兩名作家一起做客網絡直播間，在幾個小時之內，賣出8.26萬套、99.2萬册雜誌，成交金額1785萬元。這份新中國成立後創辦的第一份國家級文學雜誌，取得如此亮眼的銷售成績，有些出人意料，也令人感慨。



《繁花》改編的電視劇開播，帶火了原著，吸引一批讀者品讀；網絡主播在直播間反復推薦《額爾古納河右岸》，即興分享心得，讓這本純文學作品在短時間內賣出幾十萬册；由《人世間》改編的電視劇開播即成為爆款，在拍攝階段就被國外影視公司看中，“提前批”漂洋出海……一段時間以來，一些文學作品乘著網絡東風，從小眾“冷門”變大眾“熱門”。這在某種程度上說明，真正的精品，在任何時代都不會缺乏關注和掌聲。



《人民文學》的“出圈”具有啟示意義：借重媒介的力量，開辟合適的渠道，有助於幫助好作品觸達更多讀者、走向更廣闊舞台。實際上，從傳統媒體時代四大名著的影視化掀起收視熱、閱讀熱、研究熱，到網絡時代《三體》熱播引發對原著細節的反復“研討”、對未來世界的豐富想象，許多經典作品被廣泛解讀、不斷釋放魅力，都離不開媒介的賦能。遙想當年文學熱，一部作品問世，就可轟動社會，塑造時代；如今，“走出深閨”、主動“觸網”，或許是文學的又一次時代機遇。



當幾十秒短視頻、3分鐘看完一部電影、半小時講完一本書的“快餐”無處不在，人們是否還能靜下心來閱讀？在生活快節奏、閱讀碎片化的當下，嚴肅文學、理性文字是否還有生存空間？網絡時代信息爆炸，大眾的注意力被琳琅滿目的內容填滿。都說“酒香不怕巷子深”，可網絡時代的“巷子”分岔多，再香的酒單靠品質也未必能飄出巷口。作品再好，如果不主動出擊、吸引受眾，也可能被埋沒。從這個意義上說，擁抱互聯網，創新傳播方式方法，讓優質內容與讀者雙向奔赴，或許能成就更多暢銷的文學精品。



“我們主要是來‘尋親’的，來尋找文學的好讀者。”《人民文學》雜誌主編在直播間講的一句話耐人尋味。有理由相信，對更多文學作品而言，這樣的主動“尋找”一旦開啟，找到的不僅是知根知底的“親人”、久別重逢的老讀者，還有更多充滿期待、能慧眼識珠的“新朋友”。



（來源：人民日報）