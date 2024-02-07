電子年貨讓年輕人買回屬於自己的年味

中評社北京2月7日電／據中國青年報報導，視頻會員、新年壁紙、拜年表情包……在今年的年貨市場上，不衹有傳統的食品、服裝、電器等實物商品，更有不少虛擬商品被新生代消費者納入購買清單，電子年貨格外搶手。比如，生動活潑的表情包成了社交神器，新年主題的手機壁紙烘托了春節的吉祥喜慶氣氛，塞滿祝福的虛擬紅包聯絡了親朋好友間的感情等。



“百節年為首”，買年貨是流傳數千年的習俗。電子年貨在傳遞新年祝福的同時，滿足了消費者社交、休閑方面的個性化需求。比如說，發個搞怪祝福表情包，為親朋好友送去祝福，也減少了對方回禮壓力；發個配有個性化封面的紅包，不管金額大小“禮輕情意重”。電子年貨推動現代科技與傳統文化深度融合，消費者可以通過電子年貨在家遠程拜年，感受傳統年俗的獨特魅力，為傳統文化注入新的元素和新的活力。



電子年貨也是年輕人消費觀念轉變的生動注腳。過年，已不再僅限於買吃食、燙頭髮、穿新衣，消費者更加重視自己的體驗。電子年貨火爆的背後，折射出年輕人重視個體情緒價值滿足，追求“有效過年”。更加便捷和多樣化的年味體驗，以沉浸式體驗為核心的場景化消費，成為刺激新生代消費者的“多巴胺”。



當然，電子年貨並非十全十美。電子年貨產品更新換代速度過快，年輕人如果不加以篩選，盲目跟風搶購新產品，就有可能增加個人經濟負擔。虛擬商品涉及的個人信息保護、產品質量、售後服務等問題，同樣需要人們予以關注。如果我們過於沉浸在虛擬世界，單純依靠網絡溝通，很容易忽視身邊的人和事，淡化與親友之間的關係。



過年，人們圖的是喜慶，買的是幸福。不管選購什麼年貨，講究的不過是自我心中獨特的年味和記憶。通過置辦電子年貨，年輕人不僅買回了個人的年味，促進了傳統文化的創新發展，也激發了消費新活力。



（來源：中國青年報）