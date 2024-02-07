限時消費　訂金不退　年夜飯消費“套路”多

中評社北京2月7日電／據法治日報報導，臨近除夕，年夜飯預訂已經接近尾聲。



記者近日走訪北京、山東等地20多家餐館發現，今年年夜飯預訂比前兩年火爆不少，不管是大眾餐飲還是高端餐飲，包間基本已經被訂滿，有的餐館甚至連大廳也是一桌難求。然而，年夜飯預訂火爆背後仍然存在不少問題，如限時消費、限定最低消費、訂金不退等，讓不少消費者深感無奈。



受訪專家指出，年夜飯市場的紅火，一方面減輕了大眾在家裡做飯的辛勞，另一方面也為餐飲市場注入了活力，但頻頻出現的消費“套路”讓消費者叫苦不迭，建議相關部門加強監管執法，督促相關餐飲企業整改，讓其真正懂得尊重消費者權益。消費者在預訂年夜飯時，也要認真審核餐館推出的年夜飯套餐及相關項目標準，看其中是否存在“霸王條款”等，合法合理維護自身權益。



包間設置最低消費



客人無法自行點餐



不少餐廳為了迎合市場，做起了年夜飯套餐，以“闔家歡樂”“美滿套餐”“錦綉美饌”等吉祥詞點綴，價格多包含“8”或“9”等吉祥數字。然而，記者發現，有的餐館要求消費者預訂年夜飯時只能選擇固定套餐。



在記者走訪、咨詢的20多家餐館中，有10家稱其包間只提供固定席面，有的表示不接受點菜、加菜，有的則表示可以加菜但是有固定菜單，套餐價格從1688元至16888元不等。還有一些餐廳雖然設置了套餐，但仍然可以選擇單點，只不過單點的菜品價格有最低要求，比如北京某家餐廳只提供價格為16888元的套餐，單點須達到同等價位；北京另一家餐廳套餐價格為3999元至6999元不等，單點總價格要求達到4000元標準。



還有的餐廳僅提供按人計費的套餐服務。比如位於北京正大中心附近的一家餐廳規定，只提供每人800元／1200元／1500元標準的套餐服務，客人無法自行點餐，商家將根據人數和價位為客戶配置相應套餐。

