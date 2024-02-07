美聯儲官員暗示短期內不會降息

中評社北京2月7日電／據新華社報導，美國克利夫蘭聯邦儲備銀行行長洛蕾塔·梅斯特6日表示，她對降息持開放態度，但美聯儲不會急於作出決定，具體時間表將取決於美國經濟形勢。



梅斯特當天在俄亥俄州哥倫布市一場會議上發表講話時說，美聯儲將收集更多證據表明通貨膨脹確實在持續且及時向2%的長期目標回歸。如果美國經濟按照預期發展，美聯儲官員則有信心認為價格壓力正在緩解，就“可以開始下調利率”。但如果通脹停滯在目標水平之上，美聯儲將“在更長時間內維持限制性貨幣政策”。



當天，美國明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾·卡什卡利也發表了類似觀點。卡什卡利認為美聯儲在控制通脹方面尚未達成目標，並暗示美聯儲短期內不太可能下調利率。



美聯儲1月31日結束今年首次貨幣政策會議，連續第四次將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變。美聯儲主席鮑威爾會後表示，聯邦公開市場委員會“不太可能在3月達到信心水平”。這一表態淡化了市場對美聯儲將在3月會議上首次降息的預期。



芝加哥商品交易所數據顯示，截至美國東部時間6日晚，市場預計美聯儲3月維持利率不變的概率接近80%，認為美聯儲將在5月降息25個基點的概率接近55%。