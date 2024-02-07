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阿塞拜疆總統選舉開始投票
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2024-02-07 16:44:36
中評社北京2月7日電／據新華社援引巴庫消息報導：阿塞拜疆總統選舉投票於當地時間7日上午8時開始，執政黨新阿塞拜疆黨候選人、現任總統阿利耶夫等7名候選人參選。
阿塞拜疆中央選舉委員會說，此次選舉登記選民約640萬人，國內外共設6537個投票站，投票將持續到當天19時。投票結束後將立即進行計票工作，預計將於9日公布最終計票結果。
阿塞拜疆實行總統制。阿利耶夫2003年首次當選總統，後於2008年、2013年和2018年三次連任。
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