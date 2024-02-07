守好自己“錢袋子”！春節期間反詐提示請收

中評社北京2月7日電／據央視新聞報導，春節臨近，大家一年辛苦的勞碌為的就是闔家團圓的時刻。這時可千萬別被騙子鑽了空子。



為此，北京警方根據工作經驗，梳理出了節日期間易發的電信網絡詐騙類型，請大家提高警惕、加強防範，守好自己的“錢袋子”，過個和諧幸福年。



詐騙類型一：刷單返利詐騙



詐騙分子通過電話、短信、社交媒體等方式發布兼職刷單廣告，或者以快遞投送小禮品等方式，吸引事主掃碼進群，發布簡單任務，在事主第一筆刷單之後，將本金和傭金及時進行返還，建立信任後，讓事主進行大金額的資金投入，以系統故障等理由拒絕返還本金和傭金。在此，北京警方提示，刷單返利詐騙離不開墊付資金這一環節，牢記刷單就是詐騙，墊付資金做任務的都是詐騙。



詐騙類型二：“機票退改簽”詐騙



假期是群眾出游高峰期，詐騙分子以“航班改簽”“航班延遲”為由，給事主撥打電話或發送帶有虛假鏈接的短信，在準確說出事主信息和航班信息獲取信任後，引導事主開啟“屏幕共享”獲取事主銀行卡和驗證碼等信息或者掃描二維碼輸入信息，從而將錢騙走。北京警方提示，廣大市民朋友不要點擊不明鏈接下載軟件，不要與陌生人開啟“屏幕共享”，退票、改簽等票務信息要以官方網站為准。



詐騙類型三：冒充電商物流客服詐騙



詐騙分子冒充電商購物平台客服，以“訂單無效需退款”或“退貨補償”等為由，引誘事主點擊虛假鏈接或掃描二維碼進行轉賬。北京警方提示，廣大市民朋友網購退款一定要在官網進行，電商物流客服人員說要給你私下匯款的，很有可能就是詐騙。

