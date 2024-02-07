歐盟委員會建議到2040年溫室氣體減排90%

中評社北京2月7日電／據新華社報導，歐盟委員會6日發表聲明，建議到2040年，將歐盟的溫室氣體淨排放量在1990年水平的基礎上減少90%，這將推動歐盟到2050年實現碳中和。



歐盟委員會當日發布的一份報告評估了歐盟到2050年實現碳中和的可能途徑。根據這一評估，歐盟委員會提出了2040年氣候目標建議以及所需採取的一系列措施。



聲明說，要實現所建議的2040年氣候目標，需要若干有利的政策條件，包括全面實施此前商定的2030年氣候目標，確保歐洲工業的競爭力，更加注重不讓任何人掉隊的公平過渡，與國際夥伴建立公平競爭環境，以及就2030年後政策框架開展戰略對話。具體的做法包括：利用所有零碳和低碳解決方案在2040年前實現能源系統脫碳，更早部署碳捕集技術，成立小型模塊化反應堆工業聯盟等。



聲明指出，制定2040年氣候目標將有助於歐洲工業界、投資者、公民和政府做出決策，促使歐盟能夠在2050年實現碳中和。同時，制定2040年氣候目標還將增強歐盟的能源獨立性和應對未來危機的能力。



聲明說，2040年氣候目標的立法提案將在今年6月份歐洲議會選舉後由新一屆歐盟委員會負責提交。提案一旦通過，歐盟將著手制定2030年後政策框架。



2023年4月，歐盟理事會通過了多項減排立法提案。這些立法提案是歐盟委員會於2021年7月提出的名為“適應55”的應對氣候變化一攬子提案的一部分，旨在實現到2030年歐盟溫室氣體淨排放量在1990年水平的基礎上至少減少55%，並到2050年實現碳中和。