外交部亞洲司司長劉勁鬆會見馬來西亞駐華大使

中評社北京2月7日電／據外交部網站報導，2024年2月6日，外交部亞洲司司長劉勁鬆會見馬來西亞駐華大使諾曼。



劉表示，今年是中馬建交50周年暨“中馬友好年”。馬來諺語說“沒有耕耘，哪有收穫”。中方願同馬方深化務實合作，加強人文交流，推動中馬命運共同體建設邁上新台階，致力於平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，共同維護地區和平發展繁榮。



諾表示，馬中關係持續穩步深入發展，兩國合作取得豐碩成果。馬方高度重視發展對華關係，願以兩國建交50周年為契機，推動馬中關係取得更大發展。