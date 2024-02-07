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外交部亞洲司司長劉勁鬆會見馬來西亞駐華大使
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2024-02-07 16:33:56
中評社北京2月7日電／據外交部網站報導，2024年2月6日，外交部亞洲司司長劉勁鬆會見馬來西亞駐華大使諾曼。
劉表示，今年是中馬建交50周年暨“中馬友好年”。馬來諺語說“沒有耕耘，哪有收穫”。中方願同馬方深化務實合作，加強人文交流，推動中馬命運共同體建設邁上新台階，致力於平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，共同維護地區和平發展繁榮。
諾表示，馬中關係持續穩步深入發展，兩國合作取得豐碩成果。馬方高度重視發展對華關係，願以兩國建交50周年為契機，推動馬中關係取得更大發展。
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