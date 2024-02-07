今年台北辦雙城論壇？蔣萬安：下半年舉辦　

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月7日電（記者 張穎齊）中國國民黨台北市長蔣萬安7日下午在台北市政府會見日本東京都知事小池百合子，更將在暑期訪美。對於台北、上海雙城論壇舉辦日期，蔣萬安回應，原則上下半年會舉行，透過每次與其他重要城市的交流，都能借鑒為他山之石。



現年72歲的小池百合子歷任參眾兩院議員、內閣環境大臣、防衛大臣等職，是日本歷史上首位女性防衛大臣。她過去曾加入多個政黨，現為都民第一會的特別顧問。小池百合子此行也將拜會蔡英文、賴清德。



蔣萬安率領副市長李四川及一級局處長等，接見小池百合子與東京都的市政團隊官員，地點在台北市府12樓劉銘傳廳，蔣萬安與小池百合子閉門會談後，接受台、日媒體聯訪3題，因小池要趕去參訪台北市災害應變中心，先行離席，蔣萬安送走小池後，再回頭來接受媒體繼續訪問。



中評社記者詢問，蔣萬安見了東京都知事，暑期又將訪美，是否在為大位提早佈局？另外暑期左右是否也要在台北舉辦台北、上海雙城論壇？



蔣萬安回應，今天很開心與小池百合子見面，而他每次的參訪，都是很重要的城市交流，藉此行銷台北，借鑒為他山之石，城市要不斷進步，日本明年會舉辦聽障奧運，台北市則舉辦世界壯年運動會，彼此可學習交流。另一方面，他去年也到過韓國首爾、新加坡、上海雙城論壇，藉由議題的型態，進行市政交流，設定主軸及領域。



蔣萬安說，比方他參訪新加坡，參考永續發展、居住環境；參訪韓國，參考新創、文化產業；參訪上海雙城論壇，簽了3項合作備忘錄，包括數位轉型、羽球發展、環境永續等，相關的出訪，都會秉持市政交流的立場。至於今年的雙城論壇，則是輪到台北舉辦，原則上會在下半年舉行。



媒體追問，訪美的進度如何？是否選在民進黨2024當選人賴清德5月20日上任後才去，有分庭抗禮、拚大位試水溫？



蔣萬安說，每次出訪最重要的都是時間，台北市要面對議會開議，所以不管去年出訪新加坡、首爾或上海，都是在會期結束後，利用7到9月舉行，要在下個會期開始前舉辦，目前的規劃都會朝此方向，完全是時間行程安排的考量。



媒體問，曾與蔣萬安有隔空互槓過的“衛生福利部次長”王必勝，近日轟台中市政府查出瘦肉精豬肉，結果大翻車，食藥署證實有驗出，王還不認錯？



蔣萬安回，面對問題就要解決，而非解決提出問題者，聽到哨音要有警覺，不是讓吹哨者噤聲。“中央”必須對外清楚說明，而新“國會”也會發揮監督力量，台北市衛生局也會將相關檢驗結果對外說明。