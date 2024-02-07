中國無人機產業瞄準新高度

中評社香港2月7日電／ 日前，在天津市武清區上空，1000架無人機在空中盤旋飛舞，京津明珠雕塑造型、新春“福”字和飛龍……在高科技加持下，圖案與字幕躍動、光影交織，吸引市民觀眾注目。



這是一飛智控（天津）科技有限公司近期眾多無人機編隊表演中的一場。伴隨中國文旅消費回暖，市場對無人機表演的需求快速增長。僅龍年春節假期，一飛智控就將有50多場表演，同比增長約30%。



新華社報導，隨著智能科技的不斷突破，中國無人機性能不斷提升，應用場景越來越多。在一飛智控廠房內，從應急消防、農業植保用的“大傢伙”，到飛行表演用的“小精靈”，一應俱全。



距離一飛智控不到3公里的天津雲聖智能科技有限責任公司也感受到無人機賽道的火熱。自2018年落戶濱海新區以來，公司業務量持續攀升，營業額增長數倍。



在公司的指揮大廳內，隨著操作人員在電腦上下達飛行指令，一架“虎鯨”工業無人機從“虎穴”全自動機場內快速飛出，很快便完成廠區的巡檢任務。

記者瞭解到，通過建立全時空的“虎視四維全息管控平台實景地圖”和AI賦能，雲聖智能的無人機實現智能巡航、數據採集分析與風險

提示，並在電力、水利、林業、應急、智慧城市等領域得到廣泛應用。



在中新天津生態城，環保、應急等管理部門向城市大腦運營中心提出巡檢需求後，一架架“虎鯨”無人機按照指定航線，自動完成巡檢

任務後返回“虎穴”。這樣的無人機巡檢已經成為這裡的常態，而巡檢用到的無人機工具箱就是中新天津生態城和雲聖智能共同孵化的成果。



中新天津生態城智慧城市發展局二級職員安脈介紹，目前生態城已有固定無人機航線283條。自2020年1月至2023年7月，無人機飛行近5000架次。“無人機工具箱已成為城市大腦感知城市信息、輔助城市管理的重要工具。”



業內預估，隨著下游應用場景的不斷擴展，全球民用無人機市場將繼續保持增長，預計2025年將達到5000億元。中國無人機銷量約佔全球七成，將成為全球低空經濟發展的中流砥柱。



天津雲聖智能科技有限責任公司聯合創始人朱勝利說，低空經濟的核心是航空器與各種產業形態的融合。“無人機在低空經濟中的應用場景正在不斷擴展，服務國計民生。通過在‘點、線、面’場景中佈局立體物聯網，無人機將成為獨特的智能工具，為數字經濟發展提供動

力。”