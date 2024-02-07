中國瑞士舉行第三輪外長級戰略對話

中評社北京2月7日電／據外交部網站報導，2024年2月7日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京與瑞士聯邦委員兼外長卡西斯共同舉行中瑞第三輪外長級戰略對話。



王毅說，建交74年來，中瑞關係歷經國際風雲考驗，保持穩定性、成長性，探索出一條平等相待、開拓創新、互利共贏的成功道路，長期走在中國同西方國家關係前列，具有典範意義。中方願同瑞方一道，以兩國領導人戰略擘畫為指引，繼續發揚“敢為人先”精神，開辟中瑞創新戰略夥伴關係的新前景。



卡西斯表示，很高興在中國傳統節日春節前夕訪華，祝願中國人民龍年新春快樂。瑞士是最早承認並同中國發展關係的西方國家之一，堅定奉行一個中國政策，秉持積極對華態度，同中方相互理解、坦誠交流。瑞中之間的差異不影響雙方合作，兩國關係堅實有力，保持良好發展勢頭。瑞方願同中方一道，深化各領域合作，攜手推動瑞中創新戰略夥伴關係和互利共贏合作進一步發展。



雙方圍繞戰略互信、務實合作、人文交流、多邊協作進行深入溝通，達成廣泛共識。



雙方將共同落實好兩國領導人重要共識，繼續相互尊重核心利益和重大關切，尊重各自選擇的制度和發展道路，夯實兩國關係政治基礎。



雙方將繼續用好政府間多個對話合作機制，深化財金、科創、教育、知識產權、應對氣變、綠色發展、冰雪運動等合作。



雙方對自貿協定升級完成聯合可研表示滿意，願盡快正式啟動升級談判。王毅介紹了中國全面推進中國式現代化，推進高水平開放的積極舉措，希望瑞方為中國企業提供開放、公平、非歧視的營商環境。卡西斯讚賞中方展現開放精神，表示瑞士一貫支持自由貿易，反對保護主義。



雙方將共同籌備好2025年建交75周年和“中瑞文化和旅遊年”系列活動，增進民心相通。卡西斯高度評價中方給予瑞士免簽待遇，表示瑞士熱烈歡迎中國遊客，也將為中國公民和赴瑞投資的中國企業提供更多簽證便利。



雙方將繼續支持聯合國在國際事務中的核心作用，進一步密切多邊溝通協調。瑞方讚賞中方在國際事務中發揮的重要作用，願加強合作，共同應對全球性挑戰。中方讚賞並樂見瑞方繼續發揚“架橋人”精神，願同瑞方一道，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。



雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。