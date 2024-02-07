白宮承認未就空襲提前通知伊拉克政府

中評社北京2月7日電／據央視新聞報導，美國國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比6日承認美方未就空襲伊拉克境內目標一事提前通知伊拉克政府，為此前錯誤說法“深表歉意”。



美方2日空襲伊拉克、敘利亞境內受伊朗支持的武裝組織目標，稱以此報復3名駐約旦美軍士兵1月下旬遭無人機襲擊身亡。伊拉克政府指認美軍空襲造成包括平民在內16人死亡、25人受傷，指責美方此舉嚴重侵犯伊拉克主權。



柯比在美軍空襲後辯稱，美方已將此行動提前通知伊拉克政府。不過，美國調查新聞網“截擊”5日以不願公開姓名的白宮國家安全委員會和國務院官員為信源報導，美國政府在軍方空襲伊拉克相關目標之前並未提前通知伊拉克政府。



柯比在6日舉行的記者會上為他此前宣稱已就空襲提前通知伊拉克政府的說法致歉。他解釋稱，自己先前說法是依據空襲發生後最初數小時內掌握的信息或被提供的信息所做出的，然而事實證明相關信息“不準確”。



“我對這個錯誤深表歉意，並為因此造成的困惑表示遺憾。”柯比說，自己絕非蓄意傳遞錯誤信息，“非常、非常嚴肅地承擔責任，並為所犯錯誤深感遺憾”。



去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，因支持以色列，美國在中東地區多地軍事目標遭地區武裝組織襲擊。1月28日，約旦境內一處美軍基地遭襲，3名士兵死亡、逾40人受傷，這是本輪巴以衝突爆發以來美方首次報告有士兵在中東地區遇襲身亡。美方認定襲擊由伊拉克境內受伊朗支持的武裝組織發動。伊朗方面否認這一說法。



（來源：央視新聞）