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印尼塞梅魯火山接連發生兩次噴發
http://www.CRNTT.com   2024-02-07 16:45:19


　　中評社北京2月7日電／據央視新聞援引印尼火山和地質災害研究機構（PVMBG）消息報導，當地時間2月7日5時57分，印尼塞梅魯火山噴發，距火山口火山灰柱高度達800米，噴發持續時間為115秒。

　　當天7時12分，塞梅魯火山再次噴發，距火山口火山灰柱高度達800米，噴發持續時間為144秒。

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