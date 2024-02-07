印尼塞梅魯火山接連發生兩次噴發

中評社北京2月7日電／據央視新聞援引印尼火山和地質災害研究機構（PVMBG）消息報導，當地時間2月7日5時57分，印尼塞梅魯火山噴發，距火山口火山灰柱高度達800米，噴發持續時間為115秒。



當天7時12分，塞梅魯火山再次噴發，距火山口火山灰柱高度達800米，噴發持續時間為144秒。