菲律賓金達沃省山體滑坡事故已致6人死亡

中評社北京2月7日電／據央視新聞報導，當地時間2月7日，菲律賓金達沃省馬科鎮政府部門表示，截至當天14時，6日晚發生在該鎮一礦區的山體滑坡事故已經造成6人死亡、31人受傷，另有46人失蹤。附近有758戶家庭被轉移到疏散中心安置，救援行動仍在繼續。



（來源：央視新聞）