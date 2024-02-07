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菲律賓金達沃省山體滑坡事故已致6人死亡
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2024-02-07 16:48:18
中評社北京2月7日電／據央視新聞報導，當地時間2月7日，菲律賓金達沃省馬科鎮政府部門表示，截至當天14時，6日晚發生在該鎮一礦區的山體滑坡事故已經造成6人死亡、31人受傷，另有46人失蹤。附近有758戶家庭被轉移到疏散中心安置，救援行動仍在繼續。
（來源：央視新聞）
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