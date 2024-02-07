停招赴陸旅行團　賴清德：陸未釋出對等善意

賴清德回應停招赴陸旅遊團。（中評社 資料照） 中評社台北2月7日電（記者 黃筱筠）台“交通部觀光署”今日宣布，考量大陸迄未開放陸方團客來台等情勢變化，旅行業者即日起停止招攬赴陸旅行團。民進黨發言人吳崢中常會後轉述黨主席、“總統”當選人賴清德說法指出，比較遺憾是，台灣方面釋出善意，但是並沒有看到中國大陸這邊有同樣的對等釋出善意。



賴清德表示，看到最近中國方面片面改變現狀，去調整M503航線的事情，其實衝擊到两岸之間飛航安全。他態度還是如同之前所說，對於兩岸的態度是承諾不變、善意不變，也希望兩岸還是可以回到雙方對等、互相友善這樣一個狀態。



“觀光署”表示，為循序推動恢復兩岸團體旅遊，政府已完成相關準備，並原規劃於今年春節後恢復“國人”赴陸團體旅遊。然因中國大陸迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，衝擊飛航安全。考量情勢變更及民眾旅運安全等因素，原規劃作業將不再進行，請旅行業即日起停止招攬前往中國大陸的旅行團。



“觀光署”說，針對部分旅行社已招攬成團、出發日期在113年3月1日至5月31日間的團體，為保障旅行業與旅客消費權益，仍可出團。6月1日之後的團體不能出團，請旅行社切勿再攬客，以避免衍生旅遊糾紛。



賴清德透過吳崢轉述，他在選前其實也有向政府及蔡英文來反映，希望可以恢復兩岸觀光交流的呼聲，所以蔡英文在任內也是持續對於中國大陸釋出善意，確實本來是有這方面的規劃。但觀光是一個雙方互動、互相釋出善意的事情。比較遺憾是，台灣方面釋出善意，但是並沒有看到中國大陸這邊有同樣的對等釋出善意。

