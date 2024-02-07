教育部認定148個學前教育普及普惠縣

中評社北京2月7日電／據中國教育報報導，通過縣級自評、市級初核、省級評估、國家認定的督導評估程序，教育部辦公廳日前印發通知，2023年認定上海市金山區等148個縣（市、區、旗）為學前教育普及普惠縣。



教育部教育督導局負責人介紹，2020年2月，教育部印發《縣域學前教育普及普惠督導評估辦法》，建立了縣域學前教育普及普惠督導評估認定制度。2020年12月，教育部正式啟動國家督導評估認定工作。目前已有21個省份的190個縣通過了省級評估認定。通過這項工作，各地普遍加強了對學前教育的重視，加大了對學前教育的投入，強化了幼兒園教師隊伍建設，提升了教職工待遇保障水平，解決了許多制約學前教育發展的困難和問題，取得了實實在在的成效。



《辦法》從普及普惠水平、政府保障情況、幼兒園保教質量保障情況等3個方面，提出了17條具體指標和標準。此番認定148個縣（市、區、旗）為學前教育普及普惠縣，重點把握五個方面。第一，普及普惠程度達標。一是學前三年毛入園率達到85%，基本解決“入園難”問題；二是普惠性幼兒園覆蓋率達到80%；三是公辦園在園幼兒占比達到50%。第二，保教質量合格。一是幼兒園以遊戲為基本活動，特別要保證幼兒戶外活動；二是注重全面發展，幼兒園活動內容要涉及健康、語言、社會、科學、藝術五大領域；三是沒有“小學化”現象。第三，教師隊伍建設合格。一是教師數量達標，落實每班“兩教一保”（即兩名專任教師，一名保育員）要求；二是教師資質合格，專任教師要全員持證上崗；三是教師待遇有保障，公辦園編內編外教師要“同工同酬”；四是師德師風規範。第四，經費保障到位。一是公辦園生均公用經費撥款標準不低於600元每年每人，並及時撥付到位；二是落實普惠性民辦園補助，扶持普惠性民辦園健康穩定發展。第五，群眾滿意。社會認可度要達到85%以上。



評估過程中發現了一些典型經驗做法，主要體現在黨委和政府高度重視、經費保障力度大、教師隊伍建設力度大、幼兒園專業化管理水平較高、努力提高保教質量等方面。通知要求，各地要加強省域內學前教育普及普惠工作的統籌謀劃，充分發揮學前教育普及普惠縣的示範引領作用，學習借鑒上海市金山區高質量推進學前教育普及普惠發展、新疆維吾爾自治區拜城縣以教育督導為抓手全面提高學前教育普及普惠水平以及浙江省紹興市域全面推進學前教育普及普惠發展的典型經驗，進一步促進學前教育普及普惠安全優質發展。



（來源：中國教育報）