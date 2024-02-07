蔣萬安與小池百合子開心自拍　互動熱絡

蔣萬安拿出手機與日本東京都知事小池百合子自拍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月7日電（記者 張穎齊）中國國民黨台北市長蔣萬安7日下午在台北市政府會見日本東京都知事小池百合子，2人在閉門會談後，互相贈送禮物，雙方互動熱絡，蔣萬安除拿出自己的手機給小池看，接著又習慣性拿高手機與小池自拍，小池也充滿笑容，賓主盡歡。



會後媒體詢問小池百合子是否看好最帥市長蔣萬安未來問鼎“總統”大位？小池百合子笑了笑，並回答說這是台灣所關心的問題，但她今天是來與台北市進行更多交流。



現年72歲的小池百合子歷任參眾兩院議員、內閣環境大臣、防衛大臣等職，是日本歷史上首位女性防衛大臣。她過去曾加入多個政黨，現時為都民第一會的特別顧問。小池百合子此行也將拜會蔡英文、賴清德。



蔣萬安率領副市長李四川及一級局處長等，接見小池百合子與東京都的市政團隊官員，地點在台北市府12樓劉銘傳廳。



雙方互相贈送禮物，小池百合子送上東京都的徽章給蔣萬安，還親手特地別在蔣的西裝外套上，接著再送上東京都的伴手禮盒給蔣。



蔣萬安也送給小池台北市的徽章，並回贈一座水藍色的龍的小雕像給小池，用英文說今年是中華民族的龍年，因此送龍來代表所象徵的意義，小池欣然收下。



接著，蔣萬安也拿出自己手機給小池百合子看裡面的照片，只見小池開心地一直笑，也用手指著蔣的手機，雙方談笑。而蔣萬安每次會見重要的外賓時，不免俗又拿高手機，邀請自拍，小池也開心與蔣合影，互動融洽。現場的台日官員及媒體們，皆笑聲不斷。



輪到媒體提問環節時，由3家媒體提問，包括1家日媒、2家台媒，由台北市政府發言人殷瑋主持。台媒提問提到蔣萬安是最帥的市長時，小池百合子笑了笑，其他東京都官員也跟著笑，但也點頭表贊同，台媒接續問是否締結台北、東京姊妹市？是否看好蔣萬安未來問鼎大位？

