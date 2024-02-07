台糖豬肉含瘦肉精　民進黨中常會滿場疑問

綠委吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月7日電（記者 黃筱筠）“食藥署”今天公布公營事業台糖豬肉複驗結果，證實由台中市送“中央”複驗的“台糖安心豚梅花肉片（冷凍）”檢出瘦肉精西布特羅0.001ppm，在野黨點名“衛福部次長”王必勝應為失言下台。民進黨發言人吳崢今天下午受訪表示，民進黨對於最近的瘦肉精事件表達高度關注，食安的把關是當前最重要的任務，為什麼全台298個樣品都查無瘦肉精，唯獨只有台中的單一件肉品驗出西布特羅？



民進黨“立委”、中常委吳思瑤在民進黨中常會後受訪說，很多人對於行政部門發言有質疑、爭議，她個人立場認為情緒性發言都不需要，務實負責、科學的把前因後果調查清楚，才是社會期待的。過程中她並不樂見很多情緒發言，也不需要政治攻擊。對民眾來說穩定民心、穩定產業，溯源查清楚是“中央”、地方要努力的事情。



吳思瑤表示，中常會、黨團、行政部門報告對於民生議題非常重視，報告一定討論到豬肉問題，以科學、快速複驗有少數微量瘦肉精，就是被驗出無可迴避。“中央”、地方要合力溯源。但大家今天在會中有正確訊息，西布特羅10公克要賣新台幣115萬元，當中與一般運作法則不同，豬農不可能會花這麼多錢去買這麼貴的瘦肉精，不排除是實驗室污染，有相當高可能性。



民進黨“立委”蔡易餘表示，西布特羅是非常昂貴的禁藥，台糖會去使用嗎？他是不相信。但是他堅持台糖要用盡各種方式捍衛清白，台糖飼養豬肉是台灣豬肉平衡供應者，遇到要調節都是台糖豬肉要出貨，台糖扮演重要角色，台糖出現信任危機要去努力證明清白。



媒體追問是否有聽過豬農使用？蔡易餘表示，地方養豬產業對於這件事情憤憤不平，因為乙型受體素，不是台灣養豬產業會使用的東西，大家都不理解為什麼會跑出這個東西，第一時間證實溯源的沒有瘦肉精，過年前要把事情還原，否則對於豬農以及民眾都不好。

