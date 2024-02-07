賴清德宣示農曆年後啟動黨務革新　三大核心

賴清德在中常會宣示啟動黨務革新。（照片：民進黨資料照） 中評社台北2月7日電（記者 黃筱筠）民進黨下午召會中常會，民進黨發言人吳崢會後轉述黨主席賴清德致詞表示，民眾對民進黨期待很深，我們對“國家”的責任也很重。他在此宣示，即將在農曆年後啟動黨務革新計劃，預計以“三大核心”為目標，驅動民進黨的黨務改革。從組織改造、社群溝通、社會對話，三大面向啟動黨務革新，進而展開下一步的“國家希望工程”。



民進黨中常會前由“立法院”黨團幹事長吳思瑤補宣誓就任中常委。



賴清德致詞說，明天就是小年夜，先和大家拜個早年。祝大家在新的一年，平安順利，新年快樂，龍年行大運。前天，我完成了為期兩週的環島感恩之旅，除了表達我最誠摯的感謝外，也同時聽取了各界的建言。



他表示，民眾對我們期待很深，我們對“國家”的責任也很重。他在此宣示，即將在農曆年後啟動黨務革新計劃，預計以“三大核心”為目標，驅動民進黨的黨務改革。從組織改造、社群溝通、社會對話，三大面向啟動黨務革新，進而展開下一步的“國家希望工程”。



第一，“黨務系統組織再造”，民進黨長期以來的核心價值，就是世代合作、培養人才，讓黨務組織活化並且培育新世代的公共事務人才，為黨培育人才、為“國家”舉才。透過黨內中央黨部組織再造，除了讓黨部各部門更符合社會期待與回應各項公共議題需求以外，更重要的是讓新世代人才能有更大的空間進入黨務系統，進行人才甄補。



他說，因此，除上次宣布政策會執行長、組織部及新聞部主任外，很榮幸再為各位介紹新任的副秘書長何博文，博文對地方組織瞭若指掌，又有全方位的歷練；另一位副秘書長翁世豪，大家都習慣叫他寶尼，他是有多次選戰經驗的文宣行銷人才；另外，也聘請有豐富地方經驗，曾任多次地方議員的江志銘擔任社運部主任；也委請資深黨務幹部、不分區“立委”候選人廖韶吟擔任秘書處主任。