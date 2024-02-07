春節市場迎來銷售高峰

中評社北京2月7日電／據光明日報報導，商務大數據監測，節前全國消費市場運行平穩有序。在2月6日舉行的國新辦新聞發布會上，商務部副部長盛秋平介紹，各地大型農副產品批發市場糧油肉蛋奶果蔬等生活必需品庫存充足，重點批發市場、超市生活必需品備貨量比平時增加10%～30%。隨著年味兒漸濃，各大商場、超市、線上平台均迎來銷售高峰。



營造喜迎新春歡樂氛圍



隨著生活方式的變化，百姓消費需求也發生了變化。今年消費市場呈現出很多新特點，這些特點在臨近春節時表現得更加鮮明。



商務部市場運行和消費促進司司長徐興鋒介紹，老百姓消費更加追求綠色健康，無糖糕點、保健禮盒、低脂零食等商品銷售快速增長，節能家電、低碳出行等綠色產品和服務也廣受歡迎。為滿足個性多樣的消費需求，餐飲企業推出堂食預定、送餐到家、到店自提等特色服務，外出休閑度假的選擇也越來越多樣化，如北上滑雪、南下衝浪、城市漫步等。同時，特色消費更加彰顯文化特色，國貨、國潮、國韵產品成龍年春節消費者的“新寵”，“龍”元素潮流新品備受歡迎，逛市集、賞花燈、看演出等傳統文化消費的氛圍日漸濃厚。此外，百姓消費更加青睞科技智能，洗地機、洗碗機、智能門鎖成為家居生活的“新三樣”，智能手表、無線耳機、智能眼鏡成為可穿戴設備的“三件套”。



“春節，最鮮明的特點就是闔家團圓、溫情相聚，節日的特色體現在年貨、年禮、年味上。”徐興鋒介紹，商務部順應百姓消費意願，推出燃冬冰雪、臘八國潮、喜鬧元宵、春日煥新等節日場景，指導全國各地的商務主管部門營造喜迎新春、熱鬧過年的歡樂氛圍。



特色文旅活動持續開展



1月18日（農曆臘月初八）至3月11日（農曆二月初二），文化和旅遊部組織開展“歡歡喜喜過大年”春節主題文化和旅遊活動，策劃推出七大板塊25項活動，讓節日更喜慶、更歡快。

