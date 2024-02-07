賴清德：黨員生活要簡約　別傷民進黨形象

賴清德在中常會提到最近不少青年入黨，提醒黨內同志要生活簡約，不要傷害黨的形象。（照片：民進黨資料照） 中評社台北2月7日電（記者 黃筱筠）民進黨主席賴清德下午在中常會上表示，在最近這段時間，注意到網路上，有許多支持者正在申請加入民進黨，希望能夠以黨員的身分一起讓民進黨更好，也讓台灣更好。這樣支持者當中有不少是20多歲的年輕人。他要請黨部制定計劃，持續號召青年入黨。



他也強調，我們除了要專業問政，深耕基層外，在目前民眾高度關注執政黨，從政同志生活應該要簡約，避免引起不必要的困擾，然後傷害民進黨形象，



賴清德表示，在最近這段時間，注意到網路上，有許多支持者正在申請加入民進黨，希望能夠以黨員的身分一起讓民進黨更好，也讓台灣更好，這樣支持者當中有不少是20多歲的年輕人，讓他非常振奮，他要向願意申請入黨，一起用行動帶來改變的朋友們說一聲謝謝。



賴清德表示，也要以民進黨主席的身分，向民眾、特別是年輕時代發出邀請，希望各位能夠一起加入民進黨，我們持續歡迎各個領域的人才，民進黨才能夠保持活力，越來越強大。



他要請黨部制定計劃，持續號召青年入黨。在前兩天潘孟安總幹事在高鐵上就碰到一位高中生，表達對民進黨的支持，以及對台灣的關心，還送了兩顆民主芭樂來給我們吃。再換句話說，關心台灣前途的年輕人不乏其數，我們一定要把握機會，在台灣“國家”面臨關鍵的時刻，能夠邀請更多年輕人加入，讓他們有機會也能夠為“國家”承擔。



他也提到，新的一年即將到來，我要和全體“國人”說聲新年快樂，祝各位龍瑞盈門，萬物興隆，龍年大運。此外，提醒返鄉出遊行車注意安全，也祝福大家能夠一起過個好年，好好休息，我也要特別感謝在新年假期留守在各崗位的軍警消工醫護水電服務業等“國人”，因為有這些“國人”的付出，我們才能夠好好休假，與親朋好友圍爐過年，最後期勉黨公職同時能夠在新的一年繼續團結合作，為“國家”、為台灣、為人民繼續打拚，謹記清廉、勤政、愛鄉土的民進黨精神，讓“國家”繼續發展，讓台灣繼續前行，謝謝大家。

